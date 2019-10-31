張善政：郭台銘還是可能投韓國瑜

2019-10-31 11:25 中評社 記者張嘉文、鄭羿菲／報導



張善政。(中評社鄭羿菲攝) 分享 facebook

中國國民黨2020參選人韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政接受中評社專訪，談到鴻海創辦人郭台銘最終有無可能支持韓，張說，這他不敢講，但是從民調看起來，郭不選，他的支持者回歸綠的比較多，他覺得郭不可能支持蔡英文這非常清楚，會不會檯面上支持韓他不敢講，可能投票的話還是投給韓，但就不會替韓造勢。

1954年生的張善政為美國康爾大學土木環工博士，從政前曾擔任Google亞洲硬體總監，從政後擔任過科技部長、行政院政務委員，2014年出任行政院副院長，在2018年國民黨敗選後，成為首位無黨籍行政院長，任期109天內施政滿意度頗高，卸任後擔任台灣大哥大基金會董事長，2019年正式成為國民黨2020參選人韓國瑜國政顧問團總召。

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以下是部分專訪全文：

中評社問：您跟郭台銘也是朋友，現在郭台銘不選了，柯文哲也不選，等於他們第三勢力現在重點放在立委選舉，有沒有可能郭董最後支持韓國瑜？

張善政答：這我不敢講，但是從民調看起來，郭不選他的支持者回歸綠的比較多，現實狀況是這樣，郭董會不會支持韓？我覺得他不可能支持蔡英文這非常清楚，會不會檯面上支持韓我不敢講，可能投票的話還是投給韓，但就不會替韓造勢。

中評社問：為什麼？這個癥結點在哪？

張善政答：我不知道，我覺得郭韓兩邊的人能不能恢復這種比較和氣的氣氛，這我不敢講 我只能說這整個過程雙方有摩擦，這摩擦能不能補回來，我是當然很希望補回來，我也講過韓應該不止三顧茅廬，不要講茅廬這樣不尊重人家，應該設法去拜會郭，但是郭好像不接受，我當然是希望他們能夠放下前嫌，這是我個人的希望。

中評社問：要不然第三勢力在大選沒有明確支持對象？

張善政答：現在看起來是這樣，我不知道，就再往下看看到後面，選戰若越來越接近可能會有所改變，韓蔡很接近時就看旁邊這個人沒表態，搞不好表態了就有天秤的作用，到時候再看看吧，現在暫時就這樣子。

中評社問：如果韓國瑜的政見、團隊、副手條件，感覺都很漂亮、吸引人，但是韓國瑜的信用在年輕族群上已經被民進黨黑得很成功，這塊要怎麼辦？

張善政答：其實你說他信用破產，大部分是民進黨黑他的，要破除這個信用破產的形象，就是高雄市答應的事情有沒有做到？隨便講，愛情摩天輪做到沒？11月要開標了，所以在高雄那邊從上任到今年年底一年了，到時候就拿出來檢驗，摩天輪做了沒？

你說南海要挖石油，韓國瑜的優點就是直覺很夠、很聰明，但是我剛剛講了，政壇中空了一陣子，政策熟悉度不夠，我在科技部當過部長，我非常清楚南海那邊有所謂的可燃冰，就是甲烷等天然氣在海底壓縮到成為可燃冰，我們在科技部的能源大計劃裡探勘到南海有蘊藏量非常豐富的可燃冰，問題是我們沒有船可以開採，要租船租不到，因為這種船太少了，日本有，但是日本外海也有可燃冰，不會租給我們。

韓國瑜說南海有石油可以開採，這個直覺是對的，只是說有沒有辦法開採，我說石油不見得多，但是可燃冰很多，如果真的現在蔡英文在做離岸風機，我們一艘海事工程船都沒有，現在不也是照做離岸風機，台船還說要趕快把海事工程船做出來，如果我說南海可燃冰科技部已經做過調查，蘊藏量很大，我們要不要做探勘船、開採船？這個有很大的想像空間，而且這不是我亂講，這是科技部做出來的計劃數據在那邊，可燃冰蘊藏量很高。

所以有人說他的信用破產，一部分是民進黨黑他，一部分是還沒做出來，像愛情摩天輪，另一部分是沒有仔細想過的直覺，可是直覺對不對？直覺如果對了那南海可燃冰我們要不要去開採，這當然可當作評估項目。

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