彰化晚會空椅多疑韓國瑜熱潮退燒？ 謝龍介分析反駁

2019-10-30 17:12 聯合新聞網 綜合報導



彰化場晚會空椅讓人質疑韓流是否退燒，但謝龍介卻表示，鄉親們看到韓國瑜都為之瘋狂，於是都站起來往前擠。記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜28日到彰化進行傾聽之旅，現場椅子空了三分之一，讓大家質疑韓流是否已經退燒。昨（29）日台南市議員謝龍介上廣播節目分析，當晚謝衣鳳、蕭景田都分別舉辦造勢晚會，分散了人群，而且以立委層級的規模來看，兩場其實都算人多了。

資深媒體人黃暐瀚邀謝龍介上節目分析此事，謝龍介表示，當晚韓國瑜參加立委參選人謝衣鳳聯合競選總部成立活動，以及出席立委參選人蕭景田的聯合造勢晚會，一晚兩場分散了人群。

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謝龍介表示，就算是一般候選人、任何一個明星級立法委員辦的造勢晚會或競選總部成立也不會那麼多人，謝衣鳳、蕭景田兩場的人數已經算很多，他更說，「有他們兩個場那麼多人就爽死了」，以立委層級的規模來看沒辦法跟整個中台灣或整個南台灣的造勢活動來比較。

謝龍介也提到，那晚彰化場的場地太大，而且又沒有電視牆，鄉親們看到韓國瑜都為之瘋狂，坐在後面椅子的人什麼都看不到，於是大家都站起來往前擠，所以後排的椅子當然會空。

對於韓國瑜民調回升，謝龍介表示，香港反送中事件讓韓國瑜丟掉許多年輕人的支持度，但網路自媒體擴散的太快，議題的轉移讓年輕人也容易變動，於是這些年輕人跑到不表態的票都是韓國瑜未來可以再開發的。