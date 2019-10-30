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韓國瑜「傾聽之旅」被嗆滾出台灣 謝震武幫喊「有本事不鬧場踢館」

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韓國瑜「傾聽之旅」被嗆滾出台灣 謝震武幫喊「有本事不鬧場踢館」

2019-10-30 16:52聯合新聞網 綜合報導

知名主持人謝震武在節目表示抗議人士跟著韓國瑜到處抗議，並沒有意義。圖擷自Yout...
知名主持人謝震武在節目表示抗議人士跟著韓國瑜到處抗議，並沒有意義。圖擷自Youtube
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國民黨總統參選人韓國瑜近期開始全台跑透透，進行「傾聽之旅」衝選情，除了死忠韓粉緊跟外，也有一些抗議民眾跟隨謾罵，甚至叫韓「滾出台灣」。近期因在談話節目痛批韓國瑜而遭外界熱議的謝震武，28日也在節目發表對於抗議民眾的想法。

謝震武在談話節目「新聞面對面」表示，韓國瑜自從上次請假後，到台南辦活動遭抗議的事件令他感到疑惑，他說「我不知道你們為什麼要去抗議他，他是國民黨的總統候選人，那他不去每個地方，那你要他幹什麼呢？」，謝震武認為韓國瑜在高雄市議會時被質疑落跑都可受公評，他說「因為他是高雄市長、你是高雄市議員，在那個地方你講這些都對。」

但謝震武也說雖然韓請假的事可受公評，但他現在是國民黨總統候選人，理所當然會到處跑，但抗議人士沒有必要一直跟著他，他說「他到台南你到台南，他到台北你就到台北，你就跟著他全國跑嗎？」，另外謝震武也指出抗議人士有叫韓「滾出台灣」的標語，他說「他就選中華民國總統了，你為什麼要講？」，並質疑這樣並沒有意義。

謝震武認為不管抗議人士是不是韓粉，當有人合法舉辦活動時就不應該去鬧場，他表示「有本事到現場，不是鬧場的方式，把它給踢翻，希望看到這場選舉是非常精彩公平的一場選舉，不要一邊強一邊弱，一邊什麼的……，大家都把所有的真的東西拿出來。」

而謝震武在25日節目播出中也針對痛批韓國瑜10分鐘事件作回應，認為韓辦這次回應是成熟的，且自己是國內目前最資深的政論節目主持人，對政治人物提出諍言本是應盡的職務。

2020選舉韓國瑜謝震武

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