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韓國瑜支持度仍最高 彰化藍議長：從腳上鞋子判斷造勢群眾是誰

2019-10-30 13:59中評社 黃文

謝典林。（中評社 黃文杰攝）
謝典林。（中評社 黃文杰攝）
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中國國民黨中常委、彰化縣議長謝典林接受中評社訪問表示，他看好國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜能夠勝選，因為「莫忘世上苦人多」打動人心，民進黨蔡英文真的不瞭解基層苦民多，試問餐廳端菜一個月領三萬元，遠比餐廳一餐吃三萬元多，有錢吃大餐還是少數，無法顧三餐，這群人比較多。

謝典林，現任國民黨中常委、彰化縣議長、全台籃球協會理事長，全台地方議會正副議長聯誼會副會長。在2009年彰化縣議長補選，順利當選彰化縣議會議長，以30歲之齡成為全台最年輕的議長至今。家族是彰化重要政治世家，爺爺謝言信、媽媽鄭汝芬都曾經擔任「立法委員」，胞姊謝衣鳳也是國民黨提名2020彰化第四選區「立委」參選人。

韓國瑜28、29日兩天連跑大彰化地區，展開傾聽之旅，每個場合都擠爆支持者，29日傍晚到和美鎮黃昏市場拜票，戶外土地公廟廣場就聚集八百多人，謝典林也到場，並接受中評社採訪，還分享他為何看好韓國瑜2020可以勝過蔡英文。　

他告訴中評社，現在做民調，確實很多人不願意表態，但是韓的支持還是最高，以他的姐姐謝衣鳳這次參選彰化第三選區（芳苑、二林、埔鹽、溪湖、埔心、大城、竹塘、埤頭、北斗、溪州），這個區域靠近濁水溪，向來民進黨支持者最強，但是現在情況都改變了。

謝典林受訪，正好前方舞台上有韓國瑜、「立委」參選人柯呈枋等人，舞台下站滿一群人，他問中評社，可以分辨哪些是「外地人」與「本地人」？答案就是腳上的鞋子。

他說，造勢場合湧出來的群眾，如果外地或是動員，腳會穿鞋子，本地居民穿著比較簡單，穿脫鞋也跑來，就是來看韓國瑜，有人會擠到前面，更多聚在後面，可能看熱鬧，可能也在看人潮有沒有聚集，因此選舉氣勢很重要。

謝典林說，他們家族選舉37年，相當有心得，「候選人要讓人跟著你走」，是很困難的，但是韓國瑜真的有辦法，過去有這樣能力，讓支持者跟著候選人跑，只有民進黨的陳水扁，第二人就是韓國瑜。

被問到馬英九沒有掀起這樣旋風？

謝典林向中評社解釋，馬當時在拼大選，國民黨還有黨產，選舉造勢安排比較好，婆婆媽媽打扮水水來看馬英九，不像韓造勢場合，就是跟庶民站在一起，

被問到，這次韓國瑜在彰化兩場造勢，人數並未如預期，是否韓流退燒？

謝典林舉胞姐謝衣鳳在溪州鄉與蕭景田在員林造勢晚會，幾乎同時舉行，現在選舉資訊發達，看電視知道韓國瑜在哪裡，通常會有指標，同時有兩場的話，就會取捨，挺韓人數並未減少。

「莫忘世上苦人多」，他強調，韓國瑜講這句話，真的說出太多人的心聲，也是對韓有信心的原因。

他解釋，在餐廳端菜一個月領三萬元，遠比餐廳一餐吃三萬元的人還多，有錢吃大餐還是少數，無法顧三餐，這群人比較多。現在外面經濟很差，餐廳生意很差，根本沒有生意，當然台北還是有人，會到餐廳花兩千多元，享受氣氛，邊吃大餐，邊批評韓國瑜又在哪裡說錯話，這些人還是少數。

謝典林說，蔡英文到基層，就是沒有辦法讓人感受這樣苦民所苦的氛圍，有錢吃大餐還是少數，更多煩惱賺不到錢，民進黨沒辦法照顧好生活，就會投票給國民黨韓國瑜。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

2020選舉韓國瑜國民黨馬英九蔡英文陳水扁民調2020選舉彰化縣立委

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