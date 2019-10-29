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軍旅留不住西點「明日領袖」？我西點軍官再傳大退潮

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又失言？韓國瑜辦公室：白白胖胖是形容民進黨貪腐文化

2019-10-29 11:02聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜點名總統蔡英文及多位民進黨政治人物「白白胖胖」被質疑又失言。韓國瑜競選辦公室發言人葉元之表示，白白胖胖是形容民進黨的貪腐文化。

葉元之上午在國民黨中央受訪時表示，白白胖胖形容的是民進黨的貪腐文化，沒有特別指哪一位。韓國瑜強調的是一種心態，台語有句俗諺「吃的肥肥，妝的水水，等領薪水」，民進黨執政以來多少位子派系分贓，滿朝都是陳菊的人、林佳龍的人，像蘇貞昌在九合一選舉輸29萬票竟可以當行政院長，大家等著分官位。蘇貞昌不做行政院長該做的事，都在當蔡英文競選總部發言人，坐領乾薪，希望不要再抱持這種心態，要苦民所苦。

此外，韓國瑜昨晚在彰化聯合造勢，現場椅子沒坐滿遭質疑韓流退燒。葉元之解釋，昨晚很多人站在比較高的地方觀看，現場統計人數超過5000人。韓國瑜的造勢場合，民眾都是自動自發前來，不像對手、蔡英文總統要靠便當動員，主持人還要提醒現場民眾不要走、便當還沒發，之前在台南則是有人幫蔡英文發米，在蔡英文離場後發放來留住人潮，比一比就知道誰熱誰冷。

國民黨提名總統參選人韓國瑜。報系資料照片。
國民黨提名總統參選人韓國瑜。報系資料照片。
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