張曼莉：彰化是大選的章魚哥 可預測勝敗

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉。（中評社 黃文杰攝） 分享 facebook

中國國民黨彰化縣黨部主委張曼莉接受中評社訪問表示，歷屆大選，彰化扮演關鍵角色，有點像似「章魚哥」，彰化大贏，大選就勝利，她認為這次大選，地方很多本來支持蔡英文，但是對於民進黨執政以後，相當反感，在一個「民主國家」，做不好就換人，這是天經地義。

張曼莉，淡江大學教育資料科學系畢，曾任國民黨中央政策委員會專員、中央政策委員會視導、彰化縣黨部視導、彰化縣黨部組長、彰化縣黨部書記長。張曼莉是洪秀柱接任黨主席後首位女性縣市黨部主委，也創下彰化縣黨部主委首度在地內升的紀錄。

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張曼莉講到彰化有如「章魚哥」，進一步表示，2004年國民黨在彰化輸了2萬多票，大選就輸了，2008年馬英九在彰化贏10萬票，國民黨就大贏，但是2016年輸了10萬票，彰化絕對扮演重要關鍵，

韓國瑜28日起一連兩天，來彰化進行傾聽之旅，縣黨部主委張曼莉全程陪同，她跟彰化縣長王惠美、議長謝典林搭配默契好，緊湊行程，張曼莉利用空檔接受中評社訪問。

彰化人口有128萬，是台灣在六都之外最大的縣市，主要以彰化市與員林市為北彰化、南彰化的發展核心，彰化有26個鄉鎮市，基本盤藍大於綠，2014年選舉大環境有利民進黨，議員54席獲得17席，26個鄉鎮市長奪下彰化市、花壇鄉、鹿港鎮、秀水鄉、溪湖鎮、埔心鄉、社頭鄉、溪州鄉等8個，外加就任後帶槍投靠的田中鎮、芳苑鄉、大城鄉，計11個鄉鎮市長，勢不可擋。

緊接著，2016年蔡英文在彰化大勝朱立倫18萬5千多票，不僅超越2014年縣長選舉，民進黨魏明谷大勝10萬1千多票得票數，更創民進黨勝差新紀錄；蔡英文大贏國民黨，也讓「立委」選舉席次大增，四個選區，一舉拿下三席，2012年僅拿一席。

國民黨僅第一選區的王惠美一人連任成功，老將林滄敏、鄭汝芬都失利。王惠美票數還成長近3萬票，拿下9萬2千多票，成了國民黨縣內具高民意基礎的政治明星，果然2018年就替國民黨在彰化拿回執政，近10萬票之差當選彰化縣長，重現藍天。

2018年，彰化26鄉鎮市，藍綠版圖也大洗牌，民進黨丟失5席議員，由17席縮減至12席，市鄉長剩7個，鎮長則是全軍覆沒，這也讓國民黨韓國瑜在彰化後勢看漲。

她說，彰化在濁水溪以北，雲林在濁水溪以南，這次韓國瑜在雲林跑，透露民心思變，韓流會跟著往北吹，彰化都強烈感受，民眾對民進黨失望，對於韓2020充滿信心。

張曼莉指出，2020是「總統」、「立委」一起選，國民黨有信心，彰化四席「立委」可以要拿回來，化負債已經新台幣400多億元，不光要靠縣長爭取，重點是國民黨要重新執政，「中央」地方要同樣政黨，才能爭取更多資源回來地方建設。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）