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陸軍戰力全開 韓國瑜跨濁水溪 一天掃八行程

2019-10-29 00:15聯合報 記者劉宛琳／彰化報導

總統參選人韓國瑜到彰化為黨籍候選人站台。 記者林敬家／攝影
總統參選人韓國瑜到彰化為黨籍候選人站台。 記者林敬家／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜昨跨越濁水溪，中台灣首站彰化一天連掃八行程。韓營將中台灣定調為「總統跟人民的對決」，選前黃金周韓國瑜將在台中舉辦一百萬人大造勢，要在中台灣取得大勝利。

據了解，韓陣營對於拿下中台灣四縣市有八成把握，比較擔心南部的選情恐怕沒有去年九合一樂觀，因此這次選戰重點放在南台灣。韓陣營也規畫在選前一個月會安排次序由北到南的三場大造勢，其中台中將舉行一百萬人大造勢。

彰化縣是六都以外、全台人口第一大縣，更是總統選舉的重要指標，基本上藍綠總統候選人只要在彰化搶得先機就能贏得全國大選，彰化縣長王惠美昨天陪同韓國瑜跑競選行程時也說，「只要彰化贏總統就贏、尤其是田中」。

目前中台灣包含台中、彰化、苗栗以及南投都是國民黨執政縣市，韓國瑜也都分別在八、九月造訪台中、南投和彰化。

韓國瑜北部競選辦公室副執行長許淑華表示，韓國瑜去年打的是空戰，今年打的是陸戰，因為空軍完全被鎖住，沒有可以太多發揮的空間，傾聽之旅就是陸軍戰力的展現，運用韓國瑜自身號召力跟庶民動員力，堅定基層實力，讓這些真的會走路去投票的支持者票票入匭。

國民黨立委兼韓國瑜競總中區副執行長顏寬恒表示，韓國瑜確定在十一月二十二日和二十三日造訪台中，至於是否會安排特別的地方活動，他表示，韓國瑜行程都跑不完了，現在只要努力走，在有限的時間發揮到極致，並專注政策攻防，一樣可以很全面。

2020選舉韓國瑜國民黨許淑華王惠美顏寬恒

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