綠轟韓政策崩潰 藍批蔡懶提願景
立法院國民黨團近期連番召開記者會，指責「蔡政府以政治操作陳同佳事件」，民進黨團28日上午召開「韓假2週、胡謅2週」記者會，痛斥國民黨總統參選人韓國瑜的政見大崩壞，只是在墊高民進黨現行政策。對此，國民黨團下午火速召開記者會細數蔡政府的內外「失政」，反問，難道蔡政府連願景都懶得提了嗎？
綠：政策崩潰3階段
民進黨團抨擊，韓國瑜帶職參選兩週以來的「政策崩潰」現象分成3階段：1.「胡謅」講到被人家笑（把茶葉推銷到用筷子吃飯的地方）；2.「轉彎」開完空頭支票後再修改、否認；3.最後是「開溜」。綠委劉世芳開嗆，韓國瑜政策髮夾彎，「第一天講的話，第二天否認，第三天再修正。」
「請韓國瑜將蔡政府近年來的政策熟讀。」綠委陳亭妃批評，韓國瑜開出的政見都不是真正的政見，因為故宮「數位展」、青年免費遊學1年等政見，民進黨政府早就在做了。她說明，政府現況下每年鼓勵3萬名學生出國交流，韓卻拿民進黨已經在做的政策不斷提假政策，再墊高到無法達到的地步。
民進黨團幹事長管碧玲強調，韓國瑜無法迴避的問題是，如果當選是否會與中共簽訂和平協議？「你無路可逃，一定會持續問你。」
曾：福國利民新思維
對此，立院國民黨團下午召開記者會細數蔡政府斷交7國、無法參加WHA、一例一休2次修惡等「失政」，並表示，蔡政府只能用「無能、傲慢、濫權、酬庸」來形容，毫無值得檢視的政績。曾銘宗反轟：「不思自我檢討，還好意思說嘴韓國瑜各項福國利民政策的新思維。」
曾銘宗更批評高鐵南延屏東案是「行政院政策買票」，他說：「選舉到了，高鐵不但要延到屏東，現在還要再延到宜蘭，但幾乎沒做可行性分析及環評。」
童：候選人提願景
藍委童惠珍強調，韓國瑜提出的青年國外遊學政策，是「經費我來想辦法」，而非綠營所稱的「免費」。她表示，綠營以網軍將韓國瑜造謠為亂開支票後，當韓陣營進一步說明、補充政策時，又抹黑成髮夾彎。而針對故宮數位化展出，她說，2003年故宮的確已開始著手進行，但目前的達成率僅26%，「韓國瑜的政策是加快腳步完成全面數位化。」
「候選人提出願景，接著透過目標、計畫、預算、執行和考核來完成一個完整政策，難道所有的候選人都沒有願景嗎？」童惠珍更反問，難道蔡政府只有口號、髮夾彎，連願景都懶得提了嗎？
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