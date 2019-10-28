亡國感引年輕共鳴 民調：蔡英文大勝韓國瑜17%

2019-10-28 15:08 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



亡國感分藍、綠兩版本！台灣民意基金會發布10月份選舉民調，董事長游盈隆表示，前所未見的亡國感現象由兩大因素共同催生，害怕中華民國或台灣會滅亡，加上選民對「蔡英文連任沒有信心」。民調顯示，蔡英文大勝韓國瑜約17個百分點。游盈隆說：「除非韓國瑜接下來能解決親中軟弱的疑慮，否則總統大選已經提前結束了。」

亡國感分2型

游盈隆將「亡國感」分為兩種，D型亡國感與K型亡國感。前者流行在綠營群眾間，後者為藍營。針對D型亡國感，民調設計題目：讚不讚同「2020台灣總統大選，如果蔡輸了，台灣就沒希望了？」結果顯示，約有2.3成贊同（感染D型亡國感），7.1成無感。進一步分析，20~24歲者近半數、25~34歲者近4成有亡國感，且未擴及35歲以上者。

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35歲以下選民數約佔全體選民的四分之一。K型亡國感的核心概念則為，是否贊同「2020總統大選，如果韓輸了，中華民國就沒希望了？」結果顯示，約有15.6成贊同，但有7.9成無感。進一步分析，55~64歲者約有略高於2成、國民黨支持者約有3成的人，存在K型亡國感。

選舉、時事民調

民調顯示，如果明天投票（蔡韓對決），將有5.1成投給蔡，3.4成投給韓，「蔡韓差距較上個月縮小5.3個百分點。」關於最新政黨支持度，民調顯示，國、民兩黨皆維持約29%支持度不變，成立兩個多月的民眾黨獲10.9%支持，屈居第四的時代力量從8月的8.1％降為5.6%，親民黨則以2.2%位居第五。

關於一例一休爭議，有4.2成選民基本上支持一例一休政策、4.4成不支持；游盈隆說，反對者略佔上風，韓營若繼續強打一例一休，將再激起萬丈波瀾的選戰議題。而高鐵南延政策，也是類似情況，約4.5成贊成、4.7成反對。至於論文門相信「蔡英文論文有問題」者約2.4成、傾向不相信者5.4成，與9月比較，不相信者增加4.4%。

未納入陳同佳案

此外，民調也顯示，34歲以下年輕人約有6.6成贊同「蔡英文處理國家大事的方式」、約有半數選民「不看好民進黨再次完全執政」。評論人林嘉誠提醒，游盈隆對於民調的解讀忽略了蔡政府近期的「利多政策大放送」。

調查於20日實施，恰好是香港特首林鄭月娥宣布陳同佳有意來台自首之時，因此尚未調查陳同佳事件。

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