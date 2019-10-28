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看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

澎湖王林炳坤談王金平下一步：應該結束了吧

2019-10-28 10:58中評社 記者／張嘉文

林炳坤(中)接受中評社訪問。圖／中評社
林炳坤(中)接受中評社訪問。圖／中評社
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中國國民黨2020參選人韓國瑜進行全台傾聽之旅，27日到澎湖四大古廟之一的水仙宮參拜，素有澎湖王之稱的無黨團結聯盟主席林炳坤也出面接待。林炳坤和國民黨前立法院長王金平交情深厚，是挺王大將，對於王的下一步，林向中評社說「應該結束了吧！不會再選了（指選『總統』），沒有了嘛！」林也透露，他有在勸韓王兩邊合作，所以應該是有機會的。

林炳坤曾連任5屆澎湖縣選區立委（第3～7屆），有澎湖王之稱。林炳坤2002年6月遭國民黨開除黨籍後與其他無黨籍立委成立無黨團結聯盟，並任總召集人。2004大選中支持連宋配(連戰、宋楚瑜)。2004年12月當選第6屆區域立法委員，2008年1月連任，因而有澎湖政壇教父之稱。2012年1月14日，競選立委連任失敗，輸給民進黨的楊曜。

林炳坤是王金平在地方的重要支柱之一，之前曾表態未來無論王金平動向為何，他都必跟隨到底，力挺到底。

林炳坤在澎湖接受中評社訪問時，對於他出現接待韓國瑜是否代表挺韓的態度？林說，「這是我家，老家在這，到我家來怎麼可能不出來？」林也強調，他和韓是以前立院老同事了。

澎湖僅有約10萬人口，韓國瑜在澎湖選情？林炳坤說，澎湖應該會贏吧！但整體還不曉得，還有兩個月看看，好好打這個選戰，澎湖應該是贏啦！

談到王金平的下一步應該怎麼走？林炳坤說「應該結束了吧！不會再選了，沒有了嘛！」至於下一步呢？林說「就這樣過一生啊！」

林炳坤強調，他跟王金平每個禮拜都在一起，王大概就是這樣了，但他也有跟說韓國瑜這邊說，應該釋出善意跟王好好合作，韓的競選總部執行長林國正26日也有來找他談這事，兩人聊蠻長的，而他也會勸王，所以就看韓如何釋出善意。

林炳坤說，兩邊應該可以好好談的，眾多好朋友都希望撮合韓跟王合作，就像大甲鎮瀾宮董事長顏清標也一直在幫忙。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

2020選舉韓國瑜王金平顏清標

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