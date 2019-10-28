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新黨元老估：2020藍綠差距僅50萬票

2019-10-28 10:44中評社 記者／黃文

新黨創黨元老，目前從事生物科技產業的謝治。圖／中評社
新黨創黨元老，目前從事生物科技產業的謝治。圖／中評社
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新黨前新竹市議員謝治接受中評社訪問表示，「韓流」其實看不到，但是有符號，就是青天白日旗，老天或許真的在幫中國國民黨2020參選人韓國瑜，從明年元旦到1月11日投票日，全台旗海飄揚，會喚醒選民知道這是「中華民國」不是「中華民國台灣」旗，蔡英文猛揮青天白日旗，終究失敗。他也分析，2020大選，藍綠差距大概只有50萬票左右。

謝治是新黨創黨之前，新國民黨連線在新竹重要政治人物，曾經當選1994年就職的第四屆（現在第十屆）新竹市議員，曾任新黨全委會委員，後來一度離開政壇，赴美從事生物科技事業，目前在新竹科學園區綠品生物科技擔任總經理。

中評社問，韓國瑜從16日開始請假，全力拼大選，從台灣最南端的屏東開始起跑，一路往北走，各地都掀起熱潮，怎樣看這波「韓流2.0」？

謝治告訴中評社，嚴格說來，韓流根本看不到，唯一可以辨識就是符號，就是青天白日旗，藍綠對決之下，蔡英文雖然享有行政資源，但是現在民進黨執政縣市少很多，如果台灣一半縣市是綠色執政，相對就有優勢，現在蔡只能透過各地後援會成立，搭配「行政院」團隊，但是跟基層還是會有落差。

他說，韓國瑜由從南往北，靠的就是用韓的腳步，讓選民看到韓，特別是知識藍、經濟藍重新認識韓，對韓國瑜有信心。

謝治分析，韓流2.0帶起的庶民支持者，跟民進黨蔡英文支持者，幾乎就固定，藍綠板塊會不會移動，關鍵還是鴻海創辦人郭台銘以及台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，簡稱「郭台銘現象」與「柯文哲現象」，某種程度會藍綠板塊左右移動，因為這群人代表知識份子，或者中間選民。

他說，郭台銘影響力漸漸減少，理由是原先承諾的國際投資陸續「被打臉」，來自醫師白色巨塔的柯文哲，打從心底看不起韓，但是套用前國安會秘書長蘇起所說：「博士不適合當領導人」，凡是自認高級知識份子，頂多是專業人士，沒有必要嘲諷或看不起別人。

謝治說，這次大選，藍綠差距大概在50萬票左右，不會有300萬票(2016，蔡英文贏國民黨朱立倫300萬票)的懸殊差距，親民黨主席宋楚瑜即使出來選2020(第五度參與大選)，就此宣告結束。宋說他「準備40年」，這句話充滿矛盾，又不是40年前就憂心台灣，現在要出來改變，而是這40年來幾乎「無役不戰」，不是40年都在磨劍，最後才亮出，宋在藍綠對決之下，根本沒有空間。

被問到，藍綠相差50萬票，到底最後是蔡贏？還是韓勝？

「真的是老天幫韓國瑜！」謝治說，從12月25日的「行憲紀念日」開始，接著元旦升旗，到1月11日投票之前，相信各地會旗海飄揚，這樣的氛圍會感染選民，體認這場是「中華民國」存亡之戰，韓國瑜只要用一面旗就會贏。

被問到，蔡英文現在也拿青天白日旗，猛喊「台灣派」、「中華民國派」團結在一起，還不斷喊「中華民國台灣」，難道沒有吸票效果？

謝治認為，蔡現在突然拿旗喊「中華民國」，會覺得「人格分裂」，不過蔡「中華民國台灣」，相對於韓的「中華民國」，確實替蔡搶到不少票，重點是，當明年元旦開始各地旗海飄揚，選民不會指著青天白日旗說，這是「中華民國台灣」的「國旗」，投票之前，韓陣營繼續喊「下架蔡英文」，選民進投票所會冷靜想想，票投韓國瑜。

他提醒韓粉，正因為韓流靠符號延續，呼籲不能自私把韓圖像印在青天白日旗上面，這就像當年，新黨把青天白日旗印上「新黨」兩字，一面旗幟，二分法，區分你我，難道這面青天白日旗不是全民所有嗎？

謝治問，蔡喊「中華民國台灣」，會在青天白日旗上，加印「台灣島」符號？不可能，韓粉或許想討好韓國瑜，卻可能在「中華民國」底下分成「韓派」，如果不是韓派的人，就不能投票給韓國瑜嗎？這樣二分法不利於選票。

（本文出自《中評社》，未經同意禁止轉載。）

2020選舉韓國瑜蔡英文郭台銘柯文哲朱立倫宋楚瑜國旗

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