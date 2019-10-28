親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

聯合報民調／支持度…蔡領先12百分點 解民心…韓逆轉11百分點

2019-10-28 00:23聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導

分享

距離總統大選不到八十天，本報最新總統選情調查發現，選民支持意向轉趨觀望，蔡英文韓國瑜的支持度同步下滑三個百分點，四成二挺蔡，三成擁韓，雙方維持十二個百分點的差距。只是，表態挺蔡的人雖遠高於韓，但三成九肯定韓國瑜比較了解老百姓的心聲，比蔡英文多出十一個百分點。

觀望變多二成八意向未定

本報九月下旬的選情調查，在藍綠對決的局面下，蔡英文以四成五支持度領先韓國瑜的三成三，兩人差距十二個百分點。時隔一個多月，蔡、韓兩人支持度同步各下滑了三個百分點，差距不變。

韓、蔡兩人支持度下滑，主要是觀望的選民變多了。其中，對韓、蔡兩人都不支持或支持其他人的比率維持一成二，未決定比率則由一成上升到一成六，合計有二成八選民目前支持意向未定。

國民黨總統參選人韓國瑜昨參加澎湖縣立委參選人歐中慨競總成立。 記者葉信菉／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜昨參加澎湖縣立委參選人歐中慨競總成立。 記者葉信菉／攝影
分享

從政黨傾向來看，蔡英文獲得九成一民進黨支持者力挺，韓國瑜獲得七成三國民黨支持者擁護，蔡鞏固政黨基本盤的表現明顯優於韓；至於中立選民中，蔡雖以三成九支持度超前韓的一成八，但挺蔡者較九月下旬減少四個百分點，擁韓者則上升二個百分點。

蔡支持者投票意願較低落

從投票意願來看，有七成四選民表示明年初的總統大選會去投票，一成一不會去投，一成五看情形。分析顯示，蔡的支持度雖暫時領先韓，但支持者中約一成七投票意願低落，高於挺韓者的一成三，能否將支持意向催化為具體投票行動是蔡可否順利連任關鍵之一。

再從勝選聲勢來看，選民仍多看好蔡英文的贏面較大。不過，認為蔡可望順利連任的比率由九月底的五成三降至四成七，覺得韓國瑜有勝選機會者也從二成八下滑至二成三，由於觀望選民增加，無法判斷誰能勝出的比率則由二成上升到二成九。

蔡英文總統昨出席台北客家義民嘉年華活動，向民眾揮手致意。 記者陳正興／攝影
蔡英文總統昨出席台北客家義民嘉年華活動，向民眾揮手致意。 記者陳正興／攝影
分享

喜好度方面，選民對藍綠兩位參選人的好感度都不高。分別來看，僅二成九選民喜歡韓國瑜，四成八不喜歡韓，二成三對韓無個人偏好；對於蔡英文則好惡分歧，喜歡和不喜歡蔡英文者各占三成四及三成九，二成七無意見。

三成九認韓體察民間疾苦

只是，蔡英文的支持度、看好度及喜好度雖然都領先韓國瑜，但問及蔡、韓兩人誰比較了解民眾心聲，選民評價逆轉，三成九認為韓較能體察民間疾苦，二成八肯定蔡更了解民眾需求。交叉分析顯示，藍綠對決中挺蔡的支持者，只有六成認為蔡較了解老百姓的心聲，是蔡高支持率背後的隱憂。

這次調查於十月廿四日至廿六日晚間進行，成功訪問了一千二百零二位成年民眾，另二百七十五人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負二點九個百分點以內。

調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。

2020選舉韓國瑜蔡英文民調

相關新聞

聯合報民調／呂宋加入戰局 蔡37%韓27%差距縮小

2019-10-28 00:16

天主教高雄開教160周年 韓：感謝醫療、教育貢獻

2019-10-28 00:08

工程界全國後援會成立 蔡英文：台灣是最好的投資地點

2019-10-27 23:51

台北義民祭搶客家票 蔡英文、柯文哲互動冷

2019-10-27 23:44

陸委會打臉？ 澎縣府：現行小三通對澎湖無益

2019-10-27 22:58

被青年問丟雞蛋！韓國瑜：浪費食物 下次可以射紙飛機

2019-10-27 21:54

與青年對談 韓國瑜批瞧不起黑韓媒體和言論

2019-10-27 21:11

結束菲越行程返台 李佳芬：政府應當台商後盾

2019-10-27 20:19

影／韓國瑜台北辦青年座談 遭抗議人士批滾出台灣

2019-10-27 19:31

余天造勢高歌 牙醫界盼設口腔司

2019-10-27 18:38

賴清德彰化輔選玩泡泡 不回應「蔡賴配」只說謝謝

2019-10-27 18:27

影／張善政：黑韓國瑜遊學政見 就黑到年輕人未來

2019-10-27 18:24

鄭文燦酸韓國瑜屢失言 籲1月11日讓吹牛比賽結束

2019-10-27 17:34

「蔡賴配」成定局？ 林飛帆未證實：相信很快就會公布

2019-10-27 17:32

蔡總統：黃金不會變綠色 但綠能可以變黃金

2019-10-27 17:32

韓國瑜提澎湖小三通 觀光局打臉：已開放十年無須研議

2019-10-27 16:42

蔡總統幽默拚連任 盼牙醫師用特權助澄清假訊息

2019-10-27 15:42

韓國瑜允「澎湖小三通」救觀光 陸委會：10年前就開放

2019-10-27 14:24

天主教開教160年 韓國瑜：感謝對台灣的貢獻

2019-10-27 14:13

謝龍介：從蔡賴配就可以看出 蔡英文的民調不穩

2019-10-27 13:44

影／蘇魔鬼論藍欲提倒閣 蔡英文：這小事連問題都不是

2019-10-27 13:31

韓國瑜嗆前瞻為選舉利益 選上總統將替民進黨「善後」

2019-10-27 13:29

大學生免費遊學? 蔡英文酸：選總統還是要謹慎

2019-10-27 13:20

台中空氣糟 張善政：民進黨「用癌發電」

2019-10-27 13:13

搶新住民票 蔡營：5大方向早在做

2019-10-27 13:10

韓國瑜反嗆蔡英文承諾更多：跳票2字還給她

2019-10-27 13:09

影／政策升至國家級 韓國瑜強攻新移民票

2019-10-27 12:51

因為這個原因 盧秀燕：唯一支持韓國瑜

2019-10-27 12:49

基本工資低於北市貧窮線？ 蘇貞昌：再給蔡總統時間

2019-10-27 12:04

韓國瑜推大學生遊學？ 陳芳明批：他在跑單幫嗎？

2019-10-27 12:03

影／人進不來？ 韓承諾當選開放澎湖小三通

2019-10-27 11:23

韓國瑜提留學政策 蘇貞昌：不做人民相信的事

2019-10-27 11:17

蔡總統：堅定拒絕一國兩制 是台灣民選總統要盡的責任

2019-10-27 11:09

新住民婦女挺韓國瑜 藍大咖齊捧場

2019-10-27 11:05

蔡英文：堅定拒絕一國兩制

2019-10-27 11:03

影／「披橘袍」參選總統？王金平：還沒有最後接觸

2019-10-27 11:00

韓國瑜嗆蔡英文：跳票兩個字要還給她本人

2019-10-27 09:55

孫大千批蔡英文 假借中華民國外殼推動階段性台獨

2019-10-27 08:49

韓國瑜交換生政見凸槌？ 他指台灣需要超前思考的領袖

2019-10-27 07:32
看更多

熱門文章

酸林飛帆哽咽是慚愧 柯文哲嗆：時力不支持人權嗎？

2019-10-27 08:54

「祖武、震武」傻傻分不清 謝祖武：我爸昨晚托夢給我

2019-10-26 22:05

感恩之旅露玄機 郭台銘3女將表態不參選明年立委

2019-10-27 19:36

立法院長夫人今宣布退黨參選立委 丈夫來不來成焦點

2019-10-27 09:41

台中感恩之旅 郭台銘爆料：第一眼看曾馨瑩沒看林志玲

2019-10-27 18:21

星光計畫存續下月攤牌？台星「三角圈」操演面臨考驗

2019-10-27 11:11

韓國瑜交換生政見凸槌？ 他指台灣需要超前思考的領袖

2019-10-27 07:32

撤回顯失算？蔡政府鉅資浚深太平島碼頭重新部署百噸艇

2019-10-27 11:12

評蘇貞昌「魔鬼說」 陳水扁：不是法律人該說的話

2019-10-27 19:05

洪恒珠宣布參選：唯一變數是蘇震清跳下來選

2019-10-27 12:26

儀隊制伏破壞蔣公銅像男子 參謀總長將召見獎勵

2019-10-27 22:46

「2020讓大家失望了」 郭台銘：天天在練身體後會有期

2019-10-27 17:27

故宮南院購票率低遭批 為什麼大英博物館卻可免門票？

2019-10-27 04:03

到底選不選？蘇震清發表聲明強調家族反對洪恒珠參選

2019-10-27 14:40

韓國瑜允「澎湖小三通」救觀光 陸委會：10年前就開放

2019-10-27 14:24

影／韓國瑜台北辦青年座談 遭抗議人士批滾出台灣

2019-10-27 19:31

被青年問丟雞蛋！韓國瑜：浪費食物 下次可以射紙飛機

2019-10-27 21:54

徐國勇：台灣已準備好 陳同佳今晚來都可以

2019-10-27 11:11

韓國瑜嗆蔡英文：跳票兩個字要還給她本人

2019-10-27 09:55

謝龍介：從蔡賴配就可以看出 蔡英文的民調不穩

2019-10-27 13:44

孫大千批蔡英文 假借中華民國外殼推動階段性台獨

2019-10-27 08:49

馬英九搭機出發訪歐 低調不發一語僅揮手致意

2019-10-27 03:56

海巡4000噸新艦 海鷹反潛機、黑鷹直升機可駐艦

2019-10-27 11:04

韓國瑜證實有跟吳敦義討論不分區 要有這些條件才可以

2019-10-27 10:31

馬辦再批蘇貞昌：欺騙神明 造謠抹黑的人才是魔鬼

2019-10-27 13:19

中國、新加坡簽國防協定 與我星光計畫生變？

2019-10-27 13:03

影／雞排博士宋耿郎 支持郭台銘2024前進總統府

2019-10-27 15:33

影／前總統馬英九出訪歐洲 將在牛津大學發表演說

2019-10-27 08:06

陪林昶佐掃街參香 蔡英文：醫界不是聽柯P，是聽邱P

2019-10-27 15:32

韓國瑜桃園行 立委參選人搶先發布行程

2019-10-27 17:29

因為這個原因 盧秀燕：唯一支持韓國瑜

2019-10-27 12:49

韓國瑜提澎湖小三通 觀光局打臉：已開放十年無須研議

2019-10-27 16:42

星光部隊在台40年 步砲裝部隊北中南整訓

2019-10-27 11:10

影／張善政：黑韓國瑜遊學政見 就黑到年輕人未來

2019-10-27 18:24

服務威權沒權談人權 蔡正元：助殺台灣人有資格愛台？

2019-10-27 19:27

柯文哲頻失言導致臉書掉粉 明年大選前恐掉19萬

2019-10-27 08:55

侯蘇之戰2.0！板橋樹林選情膠著 蘇巧慧、張宏陸拚連任保衛戰

2019-10-27 15:12

影／人進不來？ 韓承諾當選開放澎湖小三通

2019-10-27 11:23

民眾黨今啟動海選面試 面試者開心喊：百年難得機會

2019-10-27 20:17

洪恒珠退黨參選 綠委：應以大局為重盼能退選

2019-10-27 16:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top