聯合報民調／支持度…蔡領先12百分點 解民心…韓逆轉11百分點

2019-10-28 00:23 聯合報 聯合報系民意調查中心／電話調查報導



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距離總統大選不到八十天，本報最新總統選情調查發現，選民支持意向轉趨觀望，蔡英文和韓國瑜的支持度同步下滑三個百分點，四成二挺蔡，三成擁韓，雙方維持十二個百分點的差距。只是，表態挺蔡的人雖遠高於韓，但三成九肯定韓國瑜比較了解老百姓的心聲，比蔡英文多出十一個百分點。

觀望變多二成八意向未定

本報九月下旬的選情調查，在藍綠對決的局面下，蔡英文以四成五支持度領先韓國瑜的三成三，兩人差距十二個百分點。時隔一個多月，蔡、韓兩人支持度同步各下滑了三個百分點，差距不變。

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韓、蔡兩人支持度下滑，主要是觀望的選民變多了。其中，對韓、蔡兩人都不支持或支持其他人的比率維持一成二，未決定比率則由一成上升到一成六，合計有二成八選民目前支持意向未定。

國民黨總統參選人韓國瑜昨參加澎湖縣立委參選人歐中慨競總成立。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

從政黨傾向來看，蔡英文獲得九成一民進黨支持者力挺，韓國瑜獲得七成三國民黨支持者擁護，蔡鞏固政黨基本盤的表現明顯優於韓；至於中立選民中，蔡雖以三成九支持度超前韓的一成八，但挺蔡者較九月下旬減少四個百分點，擁韓者則上升二個百分點。

蔡支持者投票意願較低落

從投票意願來看，有七成四選民表示明年初的總統大選會去投票，一成一不會去投，一成五看情形。分析顯示，蔡的支持度雖暫時領先韓，但支持者中約一成七投票意願低落，高於挺韓者的一成三，能否將支持意向催化為具體投票行動是蔡可否順利連任關鍵之一。

再從勝選聲勢來看，選民仍多看好蔡英文的贏面較大。不過，認為蔡可望順利連任的比率由九月底的五成三降至四成七，覺得韓國瑜有勝選機會者也從二成八下滑至二成三，由於觀望選民增加，無法判斷誰能勝出的比率則由二成上升到二成九。

蔡英文總統昨出席台北客家義民嘉年華活動，向民眾揮手致意。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

喜好度方面，選民對藍綠兩位參選人的好感度都不高。分別來看，僅二成九選民喜歡韓國瑜，四成八不喜歡韓，二成三對韓無個人偏好；對於蔡英文則好惡分歧，喜歡和不喜歡蔡英文者各占三成四及三成九，二成七無意見。

三成九認韓體察民間疾苦

只是，蔡英文的支持度、看好度及喜好度雖然都領先韓國瑜，但問及蔡、韓兩人誰比較了解民眾心聲，選民評價逆轉，三成九認為韓較能體察民間疾苦，二成八肯定蔡更了解民眾需求。交叉分析顯示，藍綠對決中挺蔡的支持者，只有六成認為蔡較了解老百姓的心聲，是蔡高支持率背後的隱憂。

這次調查於十月廿四日至廿六日晚間進行，成功訪問了一千二百零二位成年民眾，另二百七十五人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負二點九個百分點以內。

調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。