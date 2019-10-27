余天造勢高歌 牙醫界盼設口腔司

2019-10-27 18:38 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



全國牙醫界蔡英文連任後援會於27日舉辦「2020從齒顧台灣」造勢大會。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「牙醫界的藍綠比大約是3比7，」衛福部長陳時中說。全國牙醫界蔡英文連任後援會於27日舉辦造勢，以北區牙醫為主的約百名牙醫師上台挺蔡。總會長詹勳政致詞時說，政府須要再改革，提升牙醫專責機構的位階，獨立設置「口腔健康司」。而在照顧女兒與競選立委之間「蠟燭兩頭燒」的余天也高歌一曲，請大家幫忙集氣。

余天到場高歌

台北醫學大學嘻哈研究社團體《後勁》以連續2首嘻哈節奏轟炸全場，並再以一首《差不多姑娘》歌頌青年女力的崛起。後勁的同學們打趣說：「最近正忙著準備期末考，希望舞台下的老師們可以給All Pass。」下台前還不忘自我宣傳：「可以找我們表演，我們滿便宜的！」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

炒熱氣氛的主持人吳思瑤笑說，牙醫們的一早的反應不夠熱情，是昨晚看診看太晚。曾是牙醫師的黨鞭柯建銘致詞表示，要用選票將國民黨掃入歷史的灰燼。曾任牙醫師公會理事長的陳時中說：「牙醫界的綠與藍比大約是7比3，比例正在擴大，我們要再努力讓差距越來越大。」吳怡農、許淑華、阮昭雄等立委參選人皆到場爭取支持。

女兒余苑綺癌症舊情復發，余天也上台演唱競選曲「咱攏坐同隻船」。唱完歌後，余天先幽默說：「最近心情不太好，但是聽說在座都是牙醫，我的牙齒最近也不太好，以後可以找各位看牙齒。」接著嚴肅請大家幫忙集氣，余天說，「請大家幫我女兒集氣、度過難關。」

蔡：最有效率團隊

蔡英文致詞說，民進黨執政3年有成，口腔衛生議題已有重大進展，包括2000億預算投入口腔保健、65歲則提供裝假牙補助等。

詹勳政表示，目前的「口腔預防保健」經費嚴重不足，為能落實WHO口腔保健標準，讓台灣在國際社會上更受重視，呼籲政府再提升牙醫專責機構的位階。他進一步指出，目前衛福部「心口司」（心理及口腔健康司）是妥協下的組合，惟有獨立設「口腔健康司」，我們才能真正與世界潮流接軌。

【更多精采內容，詳見 】