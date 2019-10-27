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余天造勢高歌 牙醫界盼設口腔司

2019-10-27 18:38台灣醒報 記者張元融╱台北報導

全國牙醫界蔡英文連任後援會於27日舉辦「2020從齒顧台灣」造勢大會。（phot...
全國牙醫界蔡英文連任後援會於27日舉辦「2020從齒顧台灣」造勢大會。（photo by張元融／台灣醒報）
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「牙醫界的藍綠比大約是3比7，」衛福部長陳時中說。全國牙醫界蔡英文連任後援會於27日舉辦造勢，以北區牙醫為主的約百名牙醫師上台挺蔡。總會長詹勳政致詞時說，政府須要再改革，提升牙醫專責機構的位階，獨立設置「口腔健康司」。而在照顧女兒與競選立委之間「蠟燭兩頭燒」的余天也高歌一曲，請大家幫忙集氣。

余天到場高歌

台北醫學大學嘻哈研究社團體《後勁》以連續2首嘻哈節奏轟炸全場，並再以一首《差不多姑娘》歌頌青年女力的崛起。後勁的同學們打趣說：「最近正忙著準備期末考，希望舞台下的老師們可以給All Pass。」下台前還不忘自我宣傳：「可以找我們表演，我們滿便宜的！」

炒熱氣氛的主持人吳思瑤笑說，牙醫們的一早的反應不夠熱情，是昨晚看診看太晚。曾是牙醫師的黨鞭柯建銘致詞表示，要用選票將國民黨掃入歷史的灰燼。曾任牙醫師公會理事長的陳時中說：「牙醫界的綠與藍比大約是7比3，比例正在擴大，我們要再努力讓差距越來越大。」吳怡農、許淑華、阮昭雄等立委參選人皆到場爭取支持。

女兒余苑綺癌症舊情復發，余天也上台演唱競選曲「咱攏坐同隻船」。唱完歌後，余天先幽默說：「最近心情不太好，但是聽說在座都是牙醫，我的牙齒最近也不太好，以後可以找各位看牙齒。」接著嚴肅請大家幫忙集氣，余天說，「請大家幫我女兒集氣、度過難關。」

蔡：最有效率團隊

蔡英文致詞說，民進黨執政3年有成，口腔衛生議題已有重大進展，包括2000億預算投入口腔保健、65歲則提供裝假牙補助等。

詹勳政表示，目前的「口腔預防保健」經費嚴重不足，為能落實WHO口腔保健標準，讓台灣在國際社會上更受重視，呼籲政府再提升牙醫專責機構的位階。他進一步指出，目前衛福部「心口司」（心理及口腔健康司）是妥協下的組合，惟有獨立設「口腔健康司」，我們才能真正與世界潮流接軌。

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2020選舉余天蔡英文

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