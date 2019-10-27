新住民婦女挺韓國瑜 藍大咖齊捧場

2019-10-27 11:05 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片 分享 facebook 陸配辦挺韓大會，藍營大咖雲集！外傳有望被列入國民黨女性不分區的昆明台商協會會長勤彭蓁24日舉辦挺韓大會，包括吳敦義、張善政、洪秀柱與蔣萬安等多名藍委都到場致詞。活動在國民黨主席吳敦義親授戰旗予勤彭蓁達到高潮，讓與會者猜想，是否已將勤彭蓁列入不分區？

鄭麗文：與台水乳交融

活動現場國旗飄揚，席開45桌，並有36個新住民、陸配和兩岸交流團體出席。負責炒熱氣忿的名嘴鄭麗文致詞說，今日來的對岸與東南亞媳婦就是未來兩岸關係與國際關係的基石，因為她們自身就是「不同文化社會與台灣水乳交融最好的例子。」而因為台灣少子化嚴重，鄭麗文也鼓勵女性新住民說，盡量生、認真養，我們才有強健的「新台灣人」。

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「不要浪費時間跟民進黨支持者吵架！」鄭麗文還說，請藍營支持者在拉票時，以本來「不打算投票者」為第一優先，因為這種票最值錢。演講間，韓陣營的許淑華、張善政等人皆早早就到場入座，立委參選人林奕華、孔文吉、洪孟楷、蔣萬安等也都陸續到場，爭取支持。

與林麗蟬爭不分區

國民黨中常會已於24日通過「不分區立委提名辦法」，正式展開不分區提名作業，名單將於下月中旬出爐。勤彭蓁原是大陸人，嫁來台灣已20多年，後來到大陸經商成功後獲得「美魔女」稱號。她近年來積極參與藍營活動，預期將與現任國民黨不分區立委林麗禪角逐明年大選的女性、新住民不分區名額。

勤彭蓁於活動中強力抨擊民進黨政府，當洪秀柱、吳敦義等要角進場後，她也緊貼在兩人身旁，搶媒體曝光。勤彭蓁受訪時表示，她具有台商會長與新住民兩個身分，有利國民黨不分區。但她也坦言，還沒有被吳敦義邀請、也沒有聊到。

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