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澎湖嘉義建海底隧道？ 韓：比高山掛國旗費力

2019-10-27 00:31聯合報 記者劉宛琳／澎湖報導

國民黨總統候選人韓國瑜（左）昨天出席澎湖傾聽之旅，與地方幹部座談，鄉親熱情握手。...
國民黨總統候選人韓國瑜（左）昨天出席澎湖傾聽之旅，與地方幹部座談，鄉親熱情握手。 記者葉信菉／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜昨天在澎湖舉行座談會，對於民眾希望能在澎湖龍門到嘉義布袋間建造海底隧道，韓國瑜表示，這是必須評估的大工程，他不敢隨便承諾，還自嘲「這比高山掛國旗要費更大的力」，否則像上次掛國旗，他只是說「試試看」，「黑韓」就來了，「但怎麼可能，我長得像很傻的樣子嗎？」

韓國瑜昨晚抵達馬公機場，上百位支持者前來接機，熱情民眾大喊「總統好」。韓國瑜一到澎湖，就先去參加一場私人婚宴，再赴救國團進行庶民座談。

有民眾提到，過年返鄉機票一票難求，希望韓國瑜能幫忙想辦法解決。韓國瑜回應，過去颱風天有國軍幫忙，國防部也下令救災視同作戰，所以他認為，未來有機會來做同樣的調動，這一些國家運載工具雖然不是很舒服，但可以讓遊子平安到家，相信他們是可以承受的。將來他會幫忙解決異鄉遊子運輸問題，「這點我滿有信心的」。

還有不少人提到兩岸、年改問題。韓說，年改太粗暴，嚴重傷害信賴保護原則，未來一定會重新調整，否則對公教警消不公平。

對於兩岸，韓國瑜重申，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，能夠不發生戰爭，不讓兩岸對峙嚴重化，是未來的中華民國領導者必須拿出無畏的勇氣跟智慧來做的。

針對澎湖觀光問題，韓國瑜表示，大家都想來澎湖看「外婆的澎湖灣」，但重點是澎湖準備好了？未來必須做更全盤及完整的規畫。

2020選舉韓國瑜

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