韓國瑜請假拚2020 命理師：1月時最可怕
2019-10-26 11:03聯合新聞網 綜合報導
國民黨總統參選人韓國瑜請假打選戰，目前民調仍大幅落後蔡英文，命理師詹惟中則用紫微斗數算韓國瑜3個月的命盤，直說最可怕的是在2020年1月1日到1月11日，對韓來說將會是一場苦戰，得要出奇制勝。
詹惟中在談話性節目《國民大會2020大白話》算韓國瑜三個月的紫微命盤，進入11月後，國民黨的高層勢必要出來力挺站台，將會出現「群龍有首」的大團結場面，韓國瑜請假東奔西跑、奔波勞苦是一定的，這時候出去就容易遇到小車禍、丟雞蛋、丟石頭等小風波特別多，這些要稍微注意一下。
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到了12月後，韓國瑜出來歡天喜地、左呼右應，和蔡英文的民調落差將有距離變短的可能性，最可怕的時候是1月1日到1月11日的時候，將會是一場苦戰，出外是羊刃、職場上是陀螺，韓國瑜一定要出奇制勝，要有很多奇招，才能把12月已經是一片團結的景象，再作個凝聚，超越這個問題。
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