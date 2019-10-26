謝震武氣噗噗批韓10分鐘 名嘴無奈「保持尷尬又禮貌的微笑」
2019-10-26 10:01聯合新聞網 綜合報導
國民黨總統候選人韓國瑜近期多次失言，如「故宮所有展物一次性展開」、「3000公尺以上高山社升旗台」等發言，讓外界質疑只是開空頭支票。知名主持人謝震武少見動怒，24日在節目中痛罵韓10分鐘，引述古語呼籲韓「發言要一致」。同在現場的人渣文本表示，謝講的內容原是來賓要說的，但因為謝自己講了，來賓只好保持尷尬又不失禮貌的微笑。
謝震武在24日談話節目「新聞面對面」中向韓國瑜提出多項質疑，痛批「韓市長到底是要做什麼？怎麼做？」、「韓市長是真的了解一例一休這件事嗎？還是有人講我就跟你說這個一定什麼要開始做？」他表示，韓最大的問題就是「今天講得和昨天講得不同」，並引述古語「一言興邦、一言喪國」，呼籲韓「發言要一致」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
人渣文本、輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航表示，當時他人也在節目現場，而謝震武罵的內容，原本是來賓要講的，不過謝自己講完了，因此來賓也只好保持尷尬又不失禮貌的微笑。對此有網友表示，因為節目搭擋懷萱交出主持棒，導致沒有人適時打斷謝震武，打趣表示「節目沒有懷萱真的不行」。
另外，由於不少韓粉不滿謝震武發言，紛紛出征反擊，然而卻搞錯對象，跑到藝人謝祖武臉書專頁表達不滿，造成一大烏龍，韓國瑜臉書帳號也於25日於謝祖武專頁留言，澄清「我們都知道磊哥謝祖武是台灣的反町隆史麻辣『鮮師』，觀三甲的同學不要再反串囉！」還謝祖武一個清白。
留言