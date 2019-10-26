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謝震武氣噗噗批韓10分鐘 名嘴無奈「保持尷尬又禮貌的微笑」

2019-10-26 10:01聯合新聞網 綜合報導

人渣文本表示，謝震武將來賓要說的話都講完，來賓只好保持禮貌微笑。圖／取自人渣文本
人渣文本表示，謝震武將來賓要說的話都講完，來賓只好保持禮貌微笑。圖／取自人渣文本
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國民黨總統候選人韓國瑜近期多次失言，如「故宮所有展物一次性展開」、「3000公尺以上高山社升旗台」等發言，讓外界質疑只是開空頭支票。知名主持人謝震武少見動怒，24日在節目中痛罵韓10分鐘，引述古語呼籲韓「發言要一致」。同在現場的人渣文本表示，謝講的內容原是來賓要說的，但因為謝自己講了，來賓只好保持尷尬又不失禮貌的微笑。

謝震武在24日談話節目「新聞面對面」中向韓國瑜提出多項質疑，痛批「韓市長到底是要做什麼？怎麼做？」、「韓市長是真的了解一例一休這件事嗎？還是有人講我就跟你說這個一定什麼要開始做？」他表示，韓最大的問題就是「今天講得和昨天講得不同」，並引述古語「一言興邦、一言喪國」，呼籲韓「發言要一致」。

人渣文本、輔仁大學哲學系兼任助理教授周偉航表示，當時他人也在節目現場，而謝震武罵的內容，原本是來賓要講的，不過謝自己講完了，因此來賓也只好保持尷尬又不失禮貌的微笑。對此有網友表示，因為節目搭擋懷萱交出主持棒，導致沒有人適時打斷謝震武，打趣表示「節目沒有懷萱真的不行」。

另外，由於不少韓粉不滿謝震武發言，紛紛出征反擊，然而卻搞錯對象，跑到藝人謝祖武臉書專頁表達不滿，造成一大烏龍，韓國瑜臉書帳號也於25日於謝祖武專頁留言，澄清「我們都知道磊哥謝祖武是台灣的反町隆史麻辣『鮮師』，觀三甲的同學不要再反串囉！」還謝祖武一個清白。

謝震武主持政論節目多年。 圖／和展提供
謝震武主持政論節目多年。 圖／和展提供
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