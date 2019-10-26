韓國瑜搶年輕票 鼓勵學生爭取海外交換

國民黨總統參選人韓國瑜（中）在雲林縣長張麗善（左）及立委參選人張嘉郡（右）的陪同下出席青年後援會成立大會。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜昨在雲林成立青年後援會，鼓勵大學生、研究生一定要有一年到國外當交換學生，他若當選總統，要年輕學子爭取在海外交換學生，「所有費用，我一定想辦法幫忙解決。」他也允諾成立「中華民國主權基金」，拉抬產業，大量提供年輕人創業、培訓機會。

韓國瑜昨暢談青年政策，看到很多青年朋友到場時說，「我們養你們的小，你們會養我們的老」。他說，當你們還年輕、羽毛還沒豐沛，我們輕輕推一把，台灣年輕人有創意有頭腦，但沒錢沒機會，大學畢業生跟其他國家相比，一直往劣勢發展。

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韓國瑜說，從馬來西亞、新加坡、柬埔寨、韓國、日本，大家都在拚經濟，每個國家都在快速進步，整個東南亞十六個國家未來關稅同盟，台灣沒有辦法參加，台灣輸出百分之九十的產品都沒有優惠，經濟這麼差，社會這麼亂，他為年輕人捏把冷汗。

韓國瑜說，未來當總統一定會堅定不移全力推動中英文雙語教育，由政府編預算，結合社會資源，幫助青年創業。

至於是否曾向國民黨主席吳敦義建議不分區名單，韓說「完全沒錯」，確實曾與吳針對不分區立委交換意見。

吳敦義昨也說，韓國瑜有向他提議不分區立委，希望哪幾位能優先考慮，他會優先考慮；至於外傳吳敦義要列不分區第一或第二名，吳駁斥說「沒這回事」。