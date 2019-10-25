蔡英文競選連任官網上線 設論文真相專區

2019-10-25 14:10 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



2020蔡英文總統連任官方網站正式上線。 圖／擷取自2020蔡英文總統連任官方網站 分享 facebook

2020年總統大選倒數78天，民進黨加緊腳步啟動網路文宣戰，「2020蔡英文總統連任官方網站」 今天正式上線。官網除蔡總統學經歷及執政「三年有成」20大類、125項政績，並成立「論文真相」專區，盼有心人士勿再操作抹黑。

蔡總統連任辦公室發言人顏若芳表示，根據國際期刊《科學》研究，不實訊息比真實訊息傳播速度快六倍。選戰期間，會有更多有心人士發布不實訊息，藉此影響選舉。這次蔡總統連任官網特別成立論文專區，未來也會針對各式不實抹黑資訊澄清，讓民眾了解真相。

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顏若芳表示，官網也整理蔡總統執政三年多來的20類、125項政績，包括所得、青年、原住民、治安、農民等領域的政績，提供民眾查詢檢驗。未來六都競選總部，以及蔡總統與立委參選人的共同造勢等選戰行程，也會每天更新。

蔡總統連任辦公室發言人廖泰翔表示，官網頁面上有小額捐款圖示，也成立募款小物及小額募款專區，希望這次選戰希望每個人都能加入，讓選戰打得更好。蔡總統選辦日前推出兩款募款小物火速售罄，廖泰翔說，下一波募款小物將近期將在官網公布。

廖泰翔說，網路社群平台發展愈來愈蓬勃，接下來官網還會開闢「小英日常」專區，把蔡總統日常社群互動與民眾分享。此外官網也將推出互動冒險遊戲「總統府大冒險」，分享蔡總統如何守護台灣主權。