「一支穿雲箭」App追蹤韓國瑜動態 上線2周評價又吵翻

2019-10-25 12:28 聯合新聞網 綜合報導



有韓粉推出「一支穿雲箭」App，追蹤韓最新動態。圖擷自App。 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜近期開始全台灣跑透透，力拚總統大選，而許多韓粉都會跟著韓的路線，現場到場支持。目前有韓粉就自製了一款名叫「一支穿雲箭」的App，除了可以查看韓國瑜的最新行程，還有打擊韓黑的「黑韓退散」和「韓家軍簽到」功能，讓韓粉能團結一心、掌握韓國瑜資訊，但該App僅上線2周評價就僅有1.7顆星，也引來挺韓、反韓兩方網友隔空叫陣。

這款App名稱取自韓國瑜在6月1日凱道誓師的言論「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，號招各路韓粉幫韓國瑜衝人氣、拚選情，實際打開App可以看見背景為國民黨代表的藍色和韓國瑜造型的人物，除了提醒韓粉們「開啟通知」追蹤韓最行程，甚至還有「開啟地理位置」，讓韓粉能隨時到場支持造勢。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

打開App可以看見背景為國民黨代表的藍色和韓國瑜造型的人物。圖擷自App。 分享 facebook

而App功能主要有6項，有追蹤韓國瑜環島活動的「行程造勢」、挺韓社團整理名單的「韓家軍名冊」、黑韓社團名單並留言反擊的「黑韓退散」、整理挺韓臉書發文的「最新挺韓新聞」、簽到系統表示挺韓程度的「韓家軍簽到」、韓國瑜政績整理的「市政與國政」。

其中「黑韓退散」功能中有各個對韓選情不利的貼文或新聞，使用者可按下方的「澄清去」按鈕替韓發聲，不過App也提醒韓粉避免用情緒性、仇恨言論留言，怕再度重創韓對外形象。而「市政與國政」項目內有6種市政政績，包括：「防洪治水，未雨綢繆」、「報編產業園區，領航經濟起飛」、「招商引資，首富經濟」、「產品出得去，高雄發大財」、「人進得來，特色觀光，玩轉高雄」、「開闢道路，貫徹路平」，目前這6種市政政績中只有寥寥數語。

「黑韓退散」功能中使用者可替韓發聲，但App也提醒韓粉應避免用情緒性、仇恨言論留言，怕再度重創韓對外形象。圖擷自App。 分享 facebook

而國政願景部分則是有8項由韓國政顧問團所提出的政見，其中有經貿外交、兩岸、能源、觀光、社會福利、體育、環保與生態、長照等政策，而各點內有其政見主張。

有大批韓粉力挺此款「一支穿雲箭」App，給出5星評價並說「我們需要這樣App來整合庶民的力量！」、「需要這樣抹黑嗎？」、「力挺韓國瑜！善良的人做善良的事！不用去理會酸言酸語及網路霸凌！」但也有許多網友給出了負面的1顆星評價，「什麼爛程式，還沒選上就開始批鬥。」、「任何批評的聲音都被說是抹黑，完全不會檢討自己。」、「高雄人選你做事，你卻跑去選總統！」、「希望韓粉能理性一點，多方面吸收資訊。」