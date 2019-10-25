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「一支穿雲箭」App追蹤韓國瑜動態 上線2周評價又吵翻

2019-10-25 12:28聯合新聞網 綜合報導

有韓粉推出「一支穿雲箭」App，追蹤韓最新動態。圖擷自App。
有韓粉推出「一支穿雲箭」App，追蹤韓最新動態。圖擷自App。
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國民黨總統候選人韓國瑜近期開始全台灣跑透透，力拚總統大選，而許多韓粉都會跟著韓的路線，現場到場支持。目前有韓粉就自製了一款名叫「一支穿雲箭」的App，除了可以查看韓國瑜的最新行程，還有打擊韓黑的「黑韓退散」和「韓家軍簽到」功能，讓韓粉能團結一心、掌握韓國瑜資訊，但該App僅上線2周評價就僅有1.7顆星，也引來挺韓、反韓兩方網友隔空叫陣。

這款App名稱取自韓國瑜在6月1日凱道誓師的言論「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，號招各路韓粉幫韓國瑜衝人氣、拚選情，實際打開App可以看見背景為國民黨代表的藍色和韓國瑜造型的人物，除了提醒韓粉們「開啟通知」追蹤韓最行程，甚至還有「開啟地理位置」，讓韓粉能隨時到場支持造勢。

打開App可以看見背景為國民黨代表的藍色和韓國瑜造型的人物。圖擷自App。
打開App可以看見背景為國民黨代表的藍色和韓國瑜造型的人物。圖擷自App。
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而App功能主要有6項，有追蹤韓國瑜環島活動的「行程造勢」、挺韓社團整理名單的「韓家軍名冊」、黑韓社團名單並留言反擊的「黑韓退散」、整理挺韓臉書發文的「最新挺韓新聞」、簽到系統表示挺韓程度的「韓家軍簽到」、韓國瑜政績整理的「市政與國政」。

其中「黑韓退散」功能中有各個對韓選情不利的貼文或新聞，使用者可按下方的「澄清去」按鈕替韓發聲，不過App也提醒韓粉避免用情緒性、仇恨言論留言，怕再度重創韓對外形象。而「市政與國政」項目內有6種市政政績，包括：「防洪治水，未雨綢繆」、「報編產業園區，領航經濟起飛」、「招商引資，首富經濟」、「產品出得去，高雄發大財」、「人進得來，特色觀光，玩轉高雄」、「開闢道路，貫徹路平」，目前這6種市政政績中只有寥寥數語。

「黑韓退散」功能中使用者可替韓發聲，但App也提醒韓粉應避免用情緒性、仇恨言論留...
「黑韓退散」功能中使用者可替韓發聲，但App也提醒韓粉應避免用情緒性、仇恨言論留言，怕再度重創韓對外形象。圖擷自App。
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而國政願景部分則是有8項由韓國政顧問團所提出的政見，其中有經貿外交、兩岸、能源、觀光、社會福利、體育、環保與生態、長照等政策，而各點內有其政見主張。

有大批韓粉力挺此款「一支穿雲箭」App，給出5星評價並說「我們需要這樣App來整合庶民的力量！」、「需要這樣抹黑嗎？」、「力挺韓國瑜！善良的人做善良的事！不用去理會酸言酸語及網路霸凌！」但也有許多網友給出了負面的1顆星評價，「什麼爛程式，還沒選上就開始批鬥。」、「任何批評的聲音都被說是抹黑，完全不會檢討自己。」、「高雄人選你做事，你卻跑去選總統！」、「希望韓粉能理性一點，多方面吸收資訊。」

2020選舉韓國瑜韓粉

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