韓國瑜屢失言 謝震武引「8字古語」痛批10分鐘

2019-10-25 10:31 聯合新聞網 綜合報導



國民黨總統參選人韓國瑜近期說出「故宮所有展物一次性展開」、「3000公尺以上高山設升旗台」等言論，都讓外界質疑其可行性。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜近期數度失言，「故宮所有展物一次性展開」、「3000公尺以上高山設升旗台」等言論都讓外界質疑韓國瑜只是開口頭政見，實際上卻無法落實，對此知名主持人謝震武昨日在談話節目中也提出多點質疑，並引述古語要韓注意身為總統候選人應該注意「發言要一致」，讓許多網友大讚「帥呆了」。

謝震武昨日在談話節目「新聞面對面」上，探討韓國瑜近期對於故宮、升旗台的言論爭議，並表示從16日開始韓國瑜就開始在政策方面一路丟，引發外界不滿，並在節目上忍不住開始向韓國瑜提出許多質疑，謝震武說「韓市長到底是要做什麼？怎麼做？」、「韓市長是真的了解一例一休這件事嗎？還是有人講我就跟你說這個一定什麼要開始做？」

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針對韓國瑜對「故宮所有展物一次性展開」的言論，謝震武認為韓國瑜國政顧問團總召張善政說要做數位化，就已經告訴大家故宮展物不可能一次展出，且他也質疑「故宮前院長馮明珠就告訴你了，故宮（數位化）現在已經做了80%，你再多那20%會『轟動武林、驚動萬教』嗎？可不可以讓我知道一下？」他認為過去就已做過故宮展物數位化，但觀光人數也沒有變多，現在再完成剩下的20%國外的觀光人潮也不會因此變多，因此謝震武表示「你們今天就是幫韓市長圓嘛！」

而國民黨副書記長柯志恩針對韓國瑜的言論，她認為他是為了回應大家，但因為言論的落差被做文章，她說「一次性的展出後來今天又變成可行的數位，這兩者之間的一個落差，勢必就會讓人家做一些文章。」她也說韓的本意只是希望能讓大家看到未見過的展物，「但是我認為韓市長當初講出這種話的時候，他一定是想到有這麼多寶物都沒有被大家看到。」、「他的本質上面是希望能夠讓一些不見、過去大家沒有看到的這些寶物，能夠重出江湖。」

但對此謝震武則認為韓國瑜最大的問題就是「今天講得和昨天講得不同」，並引述古語「一言興邦、一言喪國」，告訴韓國瑜如果真的當選，勢必要跟所有國際之間的元首講話，他說「難道會出現柯P上次外賓送了一個錶，結果後來什麼話『破銅爛鐵』，你可以說人家是破銅爛鐵嗎？然後講是開玩笑嗎？」，他提醒韓國瑜現在是總統候選人就該嚴肅以待。

節目播出後，許多網友也回應，表示第一次看到謝震武震怒，直呼他的言論帥呆了，「小武哥今天說的非常好，真是大快人心!」、「謝律師今天真是不吐不快..不常都給來賓說…應該憋很久了…哈哈哈哈哈哈」、「第一次看到小武哥這樣。」、「謝震武這集真的帥爆了！」、「連謝律師都……氣氣氣氣氣了！韓市長的功力真的不是一般般。」