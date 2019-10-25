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2020郭粉、柯粉投誰？ 朱學恒預言：投蔡或廢票機會高

2019-10-25 10:42聯合新聞網 綜合報導

名嘴朱學恒受訪時表示，郭粉因飽受韓粉攻擊，2020轉投蔡英文機率高，柯粉則較可能...
名嘴朱學恒受訪時表示，郭粉因飽受韓粉攻擊，2020轉投蔡英文機率高，柯粉則較可能投廢票。圖片來源／聯合報系資料照
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2020總統大選剩不到100天，郭台銘柯文哲已幾乎不可能投入選戰，因此，兩人支持者的走向成為大家關注的焦點。網紅時事評論家朱學恒（宅神）預測，郭粉過去受韓粉大力攻擊，2020轉投蔡英文的機會高，而民進黨最近猛打柯，柯粉要改投韓國瑜卻也過不了心裡那關，最後可能投下廢票。

時事評論家朱學恒日前接受《中國新聞評論社》訪問時談及明年大選郭粉、柯粉的可能流向。他認為，在郭台銘沒有明確指示或表態的情況下，其支持者應會「自由開火」。然而，國民黨初選前後，郭台銘飽受韓粉攻擊，因此郭粉轉投蔡英文者應該較多。

朱學恒進一步解釋，首先，韓粉過去的攻擊和屠殺帶給郭台銘和郭粉的傷害很大，短期之內應該難以癒合。再者，郭粉大多是理性選民，因為認同郭將公司經營得很好，才相信他能拯救「中華民國」，這方面與訴求感性的韓國瑜大相逕庭。至於韓國瑜有沒有機會爭取郭粉的選票，朱學恒直說「沒辦法」，但這並非韓國瑜的錯，是過去韓粉的作為所導致。

另一方面，朱學恒指出，原本柯粉的想法是不投柯文哲就投蔡英文，但近日民進黨頻繁地「打柯」，讓柯文哲與民進黨結下「不共戴天之仇」，提高柯粉報復性投給韓國瑜的機率。不過，朱學恒認為，柯粉年紀大多較輕，要他們投給韓國瑜恐怕過不了內心門檻，最終只能投下廢票。

最後，朱學恒強調，由於郭粉、柯粉具有流動性，很難估量人數和規模，而且他們本來只想投郭台銘和柯文哲，現在兩人不參選後變得「沒什麼好投」，加上目前選情已趨穩定，他們對選舉結果應該不會有很大影響。

2020選舉郭台銘柯文哲蔡英文韓國瑜朱學恒民進黨

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