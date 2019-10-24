民調未反映韓粉熱度 謝：民調失準

2019-10-24 13:53 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



台灣競爭力論壇於24日舉辦《蔡政府操弄丟主權 為救選情反送台髮夾彎》記者會，執行長謝明輝（右2）痛批蔡政府臉皮太厚。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

「韓粉的熱力與民調結果不成正比，在加上沈默螺旋現象，這次的選前全國性民調很可能失準。」親藍民調發布機構、台灣競爭力論壇於24日舉辦《蔡政府操弄丟主權》記者會，執行長謝明輝提出驚人的民調見解，總統參選人韓國瑜的民調持續探底，未反映出地方韓粉的熱度，如同桃園鄭文燦翻盤，民調準度值得懷疑。

感受到民調失真氛圍

謝明輝表示，從選後結果來看，去年九合一大選的民調準確度接近100%，但他追蹤2020總統大選民調至今，他感受到一種「民調失準、失真的氛圍」，此種感覺在2014年選舉時也有感受過，「選前已預測國民黨會輸，但沒想到會滑鐵盧輸得那麼慘。」

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謝明輝以2014年縣市長選舉為例，當初桃園縣長參選人吳志揚在選前民調贏對手鄭文燦15~20%，選後卻被鄭文燦翻盤勝出約3％（約3萬票），「到底怎麼當選的，鄭文燦自己都不曉得。」另外，嘉義市長參選人陳以真選前贏6~8%，最後也被涂醒哲翻盤，「比對選前民調與得票結果，民調常有失真的現象。」

民調未反映熱度

謝明輝進一步說，韓國瑜請「韓假」跑競選後，無論到哪都吸引人潮洶湧，千里迢迢趕來看韓國瑜，他們有熱騰騰的感染力，此為「動態民調」。再加上韓粉被污名化，產生了沈默螺旋現象，這是民調上調查不出來的。

而針對韓國瑜民調數字低靡，挺韓的公教軍警消暨退休人員聯合總會副會長林水吉說，民眾除了參考民調數字外，也可參考「賭盤」，他透露，台灣南部的賭盤「蔡韓其實已經可以PK了。」林水吉說，更重要的是，選前最後一個月韓粉會呼朋引伴帶來人氣，「人氣才是指標。」

謝：官員應下台

「蔡政府，在玩文字遊戲！」謝明輝解釋，行政院長蘇貞昌在第一時間說「港人殺港人，應在香港受審」，陸委會副主委邱垂正後來卻180度髮夾彎說「要派員到香港把人押回受審」，其中的轉變就是「民意反彈」，因為蔡政府為了救選情，不得不將政策大翻轉。謝明輝嗆，蘇貞昌、邱垂正與徐國勇3位近期嚴重失言的官員，應該下台負責。

謝明輝也嘆道，他不期待蔡英文會負起責任，因為外交部長吳釗燮都已丟失7國邦交了，現在還是在位置上座得好好的，但他還是要站出來大聲疾呼，讓人民知道蔡政府死不要臉、口口聲聲喊的「抗中保台」都是假！

此外，台灣競爭力論壇學會已於1日會員大會中，決議推派謝明輝、文化大學教授龐建國兩位，列入國民黨不分區立委名單。

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