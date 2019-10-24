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罷韓志工被衝撞 公民割草行動提告

2019-10-24 12:13中央社 高雄24日電

立委參選人張嘉郡（右）致贈國民黨總統參選人韓國瑜（左）金菜頭，象徵好彩頭。聯合報...
立委參選人張嘉郡（右）致贈國民黨總統參選人韓國瑜（左）金菜頭，象徵好彩頭。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
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公民割草行動罷韓志工日前才在萬年季活動被嗆「揍死你」，昨天又有志工在瑞北夜市被民眾以身體衝撞，公民割草行動決定提告，並籲民眾尊重彼此的公民權利。

公民割草發言人李先生今天指出，已經在凌晨到警局完成筆錄，割草行動不再隱忍，呼籲民眾尊重多元意見，針對問題理性探討溝通，勿以不理性的方式攻擊或脅迫的方式阻擾罷韓連署。

割草志工是23日晚上在瑞北夜市擺攤收提議連署時，受到民眾言語挑釁及身體衝撞。割草行動指出，民眾的攻擊明顯違反選罷法98-2條，盼市長韓國瑜的支持者理性面對罷免提議的徵集活動，實踐愛與包容的精神。

瑞隆派出所表示，割草行動以違反選罷法提告。

割草行動志工排班到夜市或是假日人潮多的景點宣傳罷韓行動，日前在萬年季活動宣傳罷韓連署遭民眾嗆聲「揍死你」等。

除了割草行動被阻擾嗆聲之外，台灣基進的志工在宣傳罷韓時也曾被砸雞蛋、嗆聲辱罵，台灣基進至今並未提告。

韓國瑜競選辦公室回應，韓國瑜秉持「愛與包容」，不論民眾是否支持，都尊重其表達意見的權利，也認為不同立場的雙方應理性溝通、互相尊重。韓辦指出，夜市是庶民文化也是觀光客認識台灣的門面之一，若能以正面方式推廣台灣文化、或自身想表達的訴求，相信更能讓大眾理解真正的理念。

2020選舉韓國瑜

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