韓國瑜網路討論度勝過蔡英文 名嘴一句話嚇壞劉寶傑

2019-10-24 10:00 聯合新聞網 綜合報導



國民黨總統參選人韓國瑜話題性十足。聯合報系資料照片／記者黃義書攝影 分享 facebook 距離2020總統大選只剩2個多月，國民黨總統參選人韓國瑜在各家民調上落後對手蔡英文有10%以上，雖然民調落後但卻話題十足，每天都攻佔各大媒體版面，名嘴上節目大談韓國瑜，讓他成為曝光率最高的政治人物。美麗島電子報董事長吳子嘉上節目時就直言韓國瑜比蔡英文能搶版面，在網路上的話題傳播力比蔡英文還強，雖然民調落後對手，但「最後天意來是不一樣的」，此話一出讓主持人劉寶傑驚呼「真的假的？你不要嚇我！」

韓國瑜話題不斷，每天新聞上都能見到他的報導，這也讓東森《關鍵時刻》主持人劉寶傑在節目上好奇的討論，他向財經專家黃世聰提問表示，韓國瑜的每日一句都讓許多受過菁英訓練的人受不了，黃世聰也表示韓國瑜現在一定是滿臉的問號，因為他都沒有變，但變的是大家，從去年到現在他的選法就是這樣子，不過為什麼民意不來？黃世聰說「我認為他們在等一個機會」。

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黃世聰舉例烏克蘭總統澤倫斯基原本是喜劇演員，沒有幕僚和智囊團，但靠個電視台每天打屁聊天，原本民意不好，突然之間就贏總統大選，「所以我覺得其實冥冥之中，這個風我們不確定什麼時候會捲起來」，所以不能用常理去判斷韓國瑜的戰法。

黃世聰還爆料韓陣營裡頭的高層透漏選戰的戰法就是要佔據所有目光的焦點，因此每天都會有一個金句、一個想法產生，他們認知裡面認為只要韓國瑜是網紅裡的第一名，討論熱度最高的時候，就能排擠掉所有人的戰法，獲勝的機會就越大。黃世聰還說韓國瑜目前就是想辦法占領媒體的焦點，讓大家討論他到最後會不知不覺從原本的討厭變成認為他很可愛，然後慢慢改變想法，最後還捨不得韓國瑜離開政壇，或許在蓋票的當下就會改變想法。

吳子嘉也補充說韓國瑜比較會搶版面，因為蔡英文講話太無聊，網路上、PTT沒有人討論蔡英文，這也讓劉寶傑好奇的問為何韓國瑜支持度還是往下跌？吳子嘉則說那是各種民調的結果，但最後天意來了是不一樣的，此話一出讓劉寶傑驚訝的說「真的假的？不要嚇我！」