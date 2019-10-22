幫呂秀蓮連署？藍：樂觀但未動員

2019-10-22 14:11 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



喜樂島總統選舉被連署人呂秀蓮連署狀況不理想。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook 獨立總統參選人參選總統連署11月2日截止，新黨總統選舉被連署人楊世光、喜樂島總統選舉被連署人呂秀蓮連署狀況都不理想，近日傳出藍營發動支持者義助呂募集連署書。黨務人士表示，樂觀其成，但黨務系統未動員。

黨務人士透露，之前喜樂島聯盟確實有寄一些呂秀蓮的總統參選連署書到中央與地方黨部，部分取得連署書黨工們確實熱情連署，上周也陸續寄回連署書，但黨務系統對呂參選總統的連署支持僅此而已。

韓國瑜上周六在台南造勢場合上，有民眾散發呂秀蓮總統選舉連署宣傳單與連署書，強打「連署呂秀蓮＝助韓國瑜勝選」。

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韓粉也在「李四川後援會」臉書上發動幫呂募集參選總統連署書，認為為了韓國瑜能當選總統，大家一定要幫忙呂秀蓮。黨務人士分析，由於呂深綠政治性格，若出線可預期將瓜分爭取連任的民進黨總統參選人蔡英文選票，相關宣傳符合邏輯。

但黨務人士強調，黨部對藍營支持者幫呂秀蓮連署樂觀其成，但不代表黨部有動員挺。該黨務人士說，參選總統連署書要附身分證正面影本，要協助連署除要大費周章克服技術性問題，要說服支持者幫忙動員挺呂，也恐「師出無名」。

此外，黨務人士也認為，支持韓的韓粉成員複雜，今天黨部就算基於要裂解綠營，發動支持者幫呂秀蓮連署參選總統，難保不會解讀為「黨中央果然不挺韓國瑜」，到時反衍生不必要的爭議與風波，影響黨內團結，多一事不如少一事。

新黨黨主席郁慕明表示，連署要附身分證影本、本人簽名等技術性限制不少，楊世光募集連署書只能盡力而為。也因程序複雜，郁說，就他所知，呂秀蓮連署狀況也很慘，除非國民黨幫她連署，要募得超過28萬門檻連署書挑戰不小。