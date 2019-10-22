手上刺韓國瑜頭像、金句 韓粉力挺：明年送進總統府

2019-10-22 11:46 聯合新聞網 綜合報導



有韓粉秀出自己的刺青照，表達對韓國瑜的支持。圖擷自 韓國瑜總統後援會 前進總統府 分享 facebook

高雄市長韓國瑜目前請假勤跑競選行程，並擁有一批死忠支持者。為了表達對韓國瑜的支持，有韓粉在臉書社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」中，分享自己將韓國瑜頭像「刺在身上」的照片，揚言明年1月11日要將韓送進總統府。

發文者21日分享多張照片，除了將韓國瑜頭像刺在身上外，還有兩句經典名言：「莫忘世上苦人多」及「台灣安全人民有錢」，顯見對他對韓國瑜的熱情。

這名韓粉在發文中寫到，刺青雖然觀感不佳，可是接地氣，並表達明年大選要達成「將韓國瑜送進總統府、立委全壘打」目標的決心。如此行為讓其他網友按讚留言，喊出「唯一支持韓國瑜」，還有人要其他韓家軍仿效。

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不過也有其他韓粉認為將圖案刺在身上並不太好，「雖說愛國也擁戴韓國瑜，但我個人不贊同刺青...」、「不一定要刺青，用畫的也不失力挺之心！」、「不建議這樣，理性吧」、「OMG，大哥你也太瘋狂了!」。