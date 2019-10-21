才險遭蛋襲...韓國瑜看板遭毀損

2019-10-21 23:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南報導



國民黨台南市立委參選人林燕祝指出，19日一早她發現競選總部前方的韓國瑜看板竟然被燒了一個洞，隔天她的座車還遭砸雞蛋。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook

韓國瑜19日晚間在台南造勢離場時險遭蛋襲，台南市議會國民黨團昨斥民進黨在18日就預告抗議行動要「遍地烽火」，藍營立委參選人的座車也被雞蛋砸中，質疑民進黨煽動、教唆暴力。民進黨議會黨團則嚴正澄清，絕不縱容任何選舉暴力行為。

國民黨團昨指民進黨團18日就開記者會，表達不歡迎韓國瑜到台南，並揚言有抗議行動「遍地烽火」，韓19、20日到台南，不僅有民進黨里長「如影隨形」抗議，還有人在水萍塭公園貼「尋人啟事」、威脅攤販不能擺攤。

國民黨立委參選人林燕祝說，她的永康競選總部前方韓國瑜看板19日被燒破一個洞，當晚韓在水萍塭差點遭蛋襲，她的車被多顆蛋擊中，痛批施暴者挑戰警察公權力。立委參選人蔡淑惠也說，她的看板在3日被割破，質疑民進黨說台南是民主聖地，為何不能接納異議？

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

民進黨團總召林宜瑾回擊，國民黨選情不佳才會怪東怪西，甚至烏龍指控，連自發性抗議的市民和淨灘團體都被誣指是「卡韓」。民進黨不允許任何選舉暴力。

台南市警局表示，警方已對林燕祝車遭擲雞蛋偵辦中，永康區韓看板毀損部分，永康分局也已進行調查。