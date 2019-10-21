選戰筆記／穩住底氣 韓三個月閃電進擊

2019-10-21 00:35 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王寓中



韓國瑜昨天前往台南大天后宮參拜，現場安全人員層層戒備。記者黃義書／攝影 分享 facebook

韓國瑜全台傾聽之旅從屏高、台南，昨天進到另一個南部民主聖地的嘉義市，有別於當年的馬英九，韓的人氣感染力，在南台灣形成另一個風潮指標。但在大選只剩三個月，韓用個人魅力發動的閃電進擊，能否奔襲到終點且突破大位之巔，接下來的每一步，都將是觀察指標，尤其是庶民人氣所能帶動的「民心」所向到底會做出什麼最後的選擇。

在時間有限情形下，韓國瑜的全台傾聽之旅，其實有基本的局限，韓和團隊、韓粉靠的是「底氣」，由南往北，韓一路要掃出來的，是蔡政府的執政問題，喚起民眾對蔡政府的不滿，但與其同時，韓一路往北，三個月時間不長，但也不短，只有前進沒有退路的韓國瑜，也將會一路接受外界及選民最直接且嚴格的檢驗。

近來，韓國瑜提出包括反對高鐵南延「盲腸線」及調整一例一休等各項政見，蔡政府均火速強力反擊，反映執政的民進黨對韓仍深有戒心，處處計算著得失，但另一方面也說明，韓要讓藍營聚合，讓綠營正視，只有靠自己的實力，天助自助，而韓和韓粉接下來隨著全台行程的進化、蛻變，更是韓能否展現實力獲得選民肯定的關鍵。

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韓國瑜出了高雄之後，確實已經帶出了人氣，穩住底氣，但這個熱度能否從同溫層往外擴散，是大選藍綠氣勢能否翻轉的第一道關卡，但最後的關卡，也始終在韓自己，韓一路由南往北，不能只是帶動人氣，要從不可能走向可能，他必須以願景與論述，召喚各族群、各階層選民，向多數選民證明他已經作好準備，是一個無可置疑的「準國家領導人」。