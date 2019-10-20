韓國瑜副手是誰？ 命理師點名她「加分到極致」

2019-10-20 21:38 聯合新聞網 綜合報導



國民黨總統參選人韓國瑜。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

距離2020總統大選剩不到3個月，國民黨總統參選人韓國瑜請假全力拚選戰，懸而未決的副手人選更是受到各界矚目。命理師詹惟中在TVBS《國民大會2020大白話》中提到，從姓名學以及生肖分析，前主播陳以真若當副手對韓國瑜是「加分到極致」。

隨著投票日一天天逼近，韓國瑜的民調數字仍落後蔡英文，外界期待副手人選能替韓加分扭轉頹勢，詹惟中18日在《國民大會2020大白話》節目中表示，熱門副手人選之一的張善政未來10年官運不錯，若能「吸他後面十年的運，或許還有機會」，屬於能替韓加分的副手人選。

此外，韓國瑜屬雞、為金水相生，而前台北縣長周錫瑋屬狗，詹表示雞很喜歡狗、叫做三會；詹惟中進一步以姓名學分析，他表示周錫瑋名字中帶金、日、牛、王，代表雞一飛沖天、加分到極致。而李鴻源屬猴，以生肖學來看對屬雞的韓國瑜也是加分選項，再加上「鴻」、「源」二字帶水又帶鳥、寶蓋頭，對雞也是加分，詹認為李鴻源也是韓的貴人。

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接著詹惟中從不同角度分析，他提到屬蛇的前主播陳以真和屬雞的韓國瑜是三合，此外「以」字代表一個人、人雞相逢互為貴人，「真」字中帶一點代表雞會出頭、下面兩撇代表雞會變鳳凰，詹惟中直言陳以真若擔任韓副手可以「加分到極致」。除了生肖、姓名學之外，詹提到若韓國瑜選擇陳以真當副手是對年輕人指標性的肯定，詹還提到蔡英文是女性，有些事情女生罵女生能夠毫無保留，但換作男生罵女生反倒有些害羞。