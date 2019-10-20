「放韓假」有助選情？ 韓國瑜當選率落後 粉絲成長數曝關鍵致命傷！

2019-10-20 16:28 聯合新聞網 網路溫度計



韓國瑜正式宣布請假，全心投入總統大選，不過此舉又引起爭議。去年韓國瑜在高雄掀起「韓流」，臉書粉絲成長數是一項關鍵指標，但是今年的狀況卻完全相反，緊抱同溫層有辦法谷底反彈嗎？

2020總統大選進入倒數84天，國民黨提名的總統參選人韓國瑜已經確定開始請假，並強調將開始「傾聽之旅」。韓國瑜15日表示自己將全心投入總統大選，還唱起軍歌「我現在要出征」宣誓決心。不過此舉有助選情嗎？

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透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的熱門關鍵字分析，可以發現這星期跟韓國瑜有關的討論議題，包括了「我現在要出征」、「放韓假」、「亡國感」、「傾聽之旅」、「請假不如請辭」、「寒國魚庶民宴」、「請假很難嗎」、「一例一休」等。大部分的媒體和網友對於韓國瑜當選市長不到一年就請假，還是抱持較負面的觀感，網路上也出現韓國瑜的請假日記、韓國瑜的年曆等KUSO圖文。

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韓國瑜開始請假後，也開始針對大方向政策出擊，包括提出選上廢除一例一休、高鐵南延屏東案會歸零、小琉球將收入島費等。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路好感度可以發現，韓國瑜的15日網路好感度pn值是兩星期以來最高，請假並提出政策確實讓鋼鐵韓粉又重新凝聚支持度。

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韓國瑜當選率落後蔡英文10%內

從網路溫度計推出的大數據選舉預測平台《2020選戰溫度計》當選率預測可發現，17日韓國瑜的當選率有45.74%，民進黨提名的總統參選人蔡英文則有54.25%，韓國瑜依舊落後蔡英文超過8個百分點。

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雖然韓國瑜從確定被提名後，部分媒體民調甚至認為韓國瑜已經落後蔡英文10%以上。但韓國瑜的網路聲量、搜尋熱度和社群活躍度，數值都優於蔡英文，仔細觀察韓國瑜的臉書留言，多為支持者的加油打氣聲，韓國瑜的網路數值表現佳，也是因為同溫層內鋼鐵韓粉支撐著。

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同溫層太厚是韓國瑜的致命傷

只靠「鋼鐵韓粉」足夠翻轉選情嗎？韓國瑜的網路聲量雖高，但是粉絲成長數卻揭露了關鍵致命傷，就是無法爭取「同溫層外」的群眾支持。

▲郭台銘退選後，韓國瑜、蔡英文臉書每日粉絲成長數。 image source：2020選戰溫度計 分享 facebook

觀察蔡英文、韓國瑜的FB粉絲成長數，從9月16日郭台銘確定退選後，可發現蔡英文每日增加的粉絲數都破千，最少增加2235位粉絲，最多增加5183位；而韓國瑜每日的粉絲增加數，則都在千人以下。

值得注意的是，蔡英文的粉絲專頁已經有248萬人追蹤，卻還是以如此穩定的幅度增長；韓國瑜的粉專有79萬人讚，其實還有不少拓展空間，卻成長緩慢。

▲2018年九合一大選，韓國瑜和陳其邁的臉書成長數 image source：高雄市選情分析/2018選戰溫度計 分享 facebook

去年九合一大選，韓國瑜在高雄能反超陳其邁的關鍵指標，就是粉絲增加數。去年10月韓國瑜和館長開直播過後，粉絲人數爆炸增加，當選率也從差10%一路追到直接領先，「韓流」靠的就是淺藍和中間選民的擴散效應。

而今年韓國瑜和蔡英文的藍綠對決卻完全相反，蔡英文不斷吸收泛綠同溫層外選民的支持，粉絲持續成長，韓國瑜的選情若要谷底反彈，恐怕得先找到吸引中間選民的節奏。

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