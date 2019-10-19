雲林細數政績 蔡：歷任總統做不到的 我做到了

蔡總統（後排左五）昨天出席客委會在總統府前凱道舉辦的「浪漫台三線藝術季凱道內山日」活動，承諾把客家文化變成吸引觀光的產業。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

總統大選投票剩下不到九十天，國民黨總統參選人韓國瑜昨天在綠營票倉台南市舉辦造勢晚會，蔡英文總統則前進韓國瑜妻子李佳芬娘家雲林縣號召支持者動員，除細數政績，更大聲疾呼，台灣人要有一個總統替大家堅持，才能保護台灣主權。

拉抬與張家對壘的蘇治芬

蔡總統昨走訪雲林縣，拉抬與雲林張家對壘的黨籍立委蘇治芬，並出席蘇治芬競選總部成立大會，現場動員萬人力挺，蔡英文進場百餘公尺走了近廿分鐘，府院黨大咖都出馬站台，除力讚蔡英文政績，更以香港反送中為例，要大家用選票守住台灣這關鍵的一戰。國民黨籍的雲林縣長張麗善昨午也陪同蔡總統參觀雲林國際農機展，並與政治宿敵蘇治芬同框。

蔡總統瞄準雲林養豬大縣、農業縣特性，從口蹄疫拔針、守住非洲豬瘟、到芭樂外銷美國等政績切入，說明她為台灣農業所做的努力。蔡英文說，前瞻基礎建設原本國民黨最反對，說她亂花錢，但從各地建設進步，說明前瞻是對的路；此外，長照、提高基本工資、零至六歲幼童照護經費增到六百億，都是歷任總統做不到的，她努力做到了。

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陪同出席的總統府秘書長陳菊，則以雲林縣的民主先驅李萬居談雲林和台灣的民主史，要大家堅守先人得來不易的民主精神與價值。民進黨主席卓榮泰呼籲守住台灣民主自由，「只要進投票所，就不必走上街頭」。蘇治芬則砲打對手，強調不能讓已熄燈的家族政治又重新復辟。

此外，蔡總統昨天出席「二○二○蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會」時呼籲，明年選舉要向全世界表達台灣人的意志、價值與選擇，希望選舉結束後，全球媒體有個大標題說台灣人的選擇是什麼，這是我們透過民主選舉集結社會最大聲量，向國際社會表達我們的意志。

承諾辦首屆世界客家博覽會

客家委員會策畫主辦的浪漫台三線藝術季昨天登場，蔡總統出席總統府前「凱道內山日」開幕式活動，她說，客家文藝復興是一定要做的事，浪漫台三線藝術季就是里程碑，未來將會辦理全球第一屆世界客家博覽會，把客家「三六九」，也就是浪漫台三線、高屏六堆及花東的「幸福台九線」的精華集結起來， 讓全世界看到台灣的客家文化。