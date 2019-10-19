攻綠票倉 韓國瑜：台灣人這幾年過得太窩囊了

國民黨總統參選人韓國瑜（中）到台南搭乘火車到保安車站，支持者簇擁跟隨。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜昨天台南行程重頭戲，晚間舉辦首場總統與立委聯合造勢，並與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱同台，四人齊轟蔡政府施政不佳，要台南人「下架民進黨」。馬英九重話批評，蔡英文總統雖然嘴巴說捍衛主權，卻把責任推給中共打壓，「但過去幾十年，哪一天中共沒有打壓？」一切都是蔡英文「無能、騙人」。

馬吳韓洪昨天雖然沒有大進場，但支持者仍將現場擠得水洩不通，馬英九和吳敦義致詞後，國民黨台南市黨部主委謝龍介當場要求大擁抱，四人先愣了一下，再相視而笑，然後上演大擁抱，謝龍介高喊：「這樣就不會再讓人見縫插針」。

韓國瑜昨天參拜台南太子宮與南鯤鯓代天府，支持者一看到就大喊：「我們明年的總統來了」。韓國瑜致詞時呼籲，大家不要再被政黨綁架，台灣人這幾年過得太窩囊了，「我們要翻轉，一定要改變」。

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太子宮現場準備一千個座位全數爆滿，人潮滿到連在地人都驚嘆，「韓國瑜的庶民實力真驚人」。韓國瑜說，這三年半來人民生活過得辛苦、年輕人才大量外走，大家這麼多年來挺民進黨，但今天不管是什麼黨派，摸著良心問問自己，希望政治人物能提供什麼服務？

韓也說，這次要看清楚，用選票決定自己的命運，因為台灣人這幾年過得太窩囊了，「我們要恢復快樂、勤勞、陽光，讓老百姓能夠安居樂業，這是政治人物肩膀上的責任」。

國民黨昨天大造勢，民進黨高雄市議員康裕成等組成「高雄韓流痛苦經驗團」，跨區到台南轟韓「落跑」。