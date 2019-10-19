韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



關於高雄市長韓國瑜在台南市活動現場發生遭民眾投擲雞蛋一事。民進黨中央嚴厲譴責任何以暴力形式表達訴求的行動，民進黨請警方究查責任，保護所有人人身安全，並呼籲國人保持冷靜理性心情，共同維護選舉品質，也要特別要求、提醒黨員務必堅持民主精神，遵守所有法令，不得違背。