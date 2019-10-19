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走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48聯合報 記者劉宛琳／屏東即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜搶攻青年票，今天在台南舉辦第一場青年座談會「瑜你跨世代對談」，為下周即將在台北舉行「走出同溫層」青年政策論壇試水溫。韓國瑜昨在臉書宣傳論壇活動，表示「只要你想講、我就想聽」，邀年輕人來跟他面對面聊聊。

韓國瑜表示，他雖有的自己主觀意識，看法也比較老派，「但我一直有個熱血的靈魂，也對很多事物抱持開放的態度」。這些日子以來，各種因素讓他走到現在，其中年輕世代的影響更是巨大，無論是支持或不支持我的，他們都是國家未來的可能方向。

韓國瑜自嘲，在今年6月為優秀畢業生頒獎時，有幾位聰明的孩子以各種創意的方式，來表達他們的意見，相信大家還記憶猶新，在網路上也受到熱烈的討論，還有一本書因此賣到斷貨。韓國瑜所說的這本書，就是《為什麼愛說謊》。

韓國瑜記得他當時說過，年輕人有熱情、有理想、敢說敢做，勇敢表達意見，「我是非常鼓勵的」。現在，就有個更好的機會讓各位年輕朋友來表達他們的意見 ， 暫時離開鍵盤、放下手機，跟他坐下來面對面聊聊天，聊年輕人的想法，聊就業、聊創業、聊政治、聊感情，「只要你想講、我就想聽！」

韓國瑜27日在台北舉行「走出同溫層」青年政策論壇。圖／翻攝韓國瑜臉書
韓國瑜27日在台北舉行「走出同溫層」青年政策論壇。圖／翻攝韓國瑜臉書
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