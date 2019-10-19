韓到高樹 農民喊：要通路不要補助

2019-10-19 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／屏東報導



國民黨總統參選人韓國瑜昨到高樹舉行農業座談會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜昨赴屏東進行第三天「土地傾聽之旅」，在高樹鄉舉行農業座談會，不少民眾大喊「我們要通路不要補助」，直接打臉民進黨過去的政策；韓國瑜承諾會檢討產銷失衡問題，幫農民找通路，「農漁民、勞工過得好，全台灣都過得好」。

還有農民提到，有人轉行當農民，卻不能像一般農民一樣享有農保保障。韓國瑜回應，軍人、警察、老師轉業為農民，沒有辦法享用農保，這個法條一定要修。

其他包括青農返鄉、農地轉租、觀光農場、天然災害補助問題，韓國瑜表示，這些問題都可以來檢討、改善，法源的部分可以來研究。