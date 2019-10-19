選戰筆記／韓開先例！拚選舉不赴美 利弊互見

2019-10-19 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳



高雄市長韓國瑜（右）昨會見美國AIT主席莫健（左）後，決定取消訪美行程。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 國民黨總統參選人韓國瑜是否赴美吵了三個月，最後決定不去了。雖然韓內部評估赴美不一定能加分，但韓國瑜選擇不去，除了開先例，有被綠營炒作的風險，更少了直接跟美方面對面溝通的機會。不過，韓不赴美，也能避掉美國當面要韓國瑜承諾，如果韓拿不出美方滿意的答案，結果可能更不利。

總統參選人「赴美」，幾乎已成慣例。除了拉近關係，畢竟與白宮、國務院官員私下見面的機會實屬難得。不過，韓國瑜若在沒有準備好的情況赴美，或是無法給美方「一個滿意的答案」，導致美方的不信任，這也是必須預估的風險。

以蔡英文為例，她曾在二○一二年及二○一六年大選前赴美，兩次結果截然不同，也對她的選情造成重大影響。二○一二年那次，蔡英文在回台的路上，白宮就透過英國金融時報質疑她的兩岸論述，讓馬英九輕鬆過關；但二○一六年蔡得到美國肯定，也在選票上產生了正面助力。

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對於問鼎總統大位的參選人來說，韓國瑜必須證明自己不是只有內政的治理能力，還要有國際事務的處理能力。但韓國瑜在時間壓力下，選擇留在國內拚選舉，他必須另闢蹊徑，說服民眾自己也有外交長才。

目前台灣重要交往對象是美國及日本，與美日維持良好關係也是總統參選人重要指標；韓國瑜如果與美方接觸，除了建立合作默契外，也可以藉此讓國內民眾看到他有處理國際事務的能力。

韓國瑜不去美國，會不會造成競選戰略上的失誤？還待評估。但若能設法讓美方相信他在改善兩岸關係之餘，也能確保台美關係，也未必失分。