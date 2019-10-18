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韓國瑜喊廢1例1休 勞資兩樣情

2019-10-18 00:35聯合報 記者戴瑞瑤葉冠妤吳姿賢／連線報導

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨拜訪小琉球，受到支持者歡迎。 記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨拜訪小琉球，受到支持者歡迎。 記者劉學聖／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜提出要檢討一例一休，工商界意見領袖的看法和勞團呈現兩極，商總理事長賴正鎰指當初民進黨硬推一例一休是「掩耳盜鈴」；工總秘書長蔡練生則指一例一休是「惡法」，應回頭檢討。

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，一例一休是為了落實周休二日、縮短工時而設置的機制，縮短勞工工時是朝野共識，非常驚訝韓國瑜喊出廢一例一休。

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，當初勞團希望推動「兩例」，落實真正的周休二日，政府為了雇主排班彈性，設置一例一休，至少也要有增加雇用人力、促進就業的效果，但現在看來也沒有達成。

賴正鎰表示，工商界贊成韓市長喊出修改一例一休，「現在的一例一休根本不適用現狀，當初民進黨政府推行一例一休就是『掩耳盜鈴』。」

蔡練生表示，一例一休最大衝擊就是造成企業主成本增加，之後反映在物價上，所以當時一例一休一推出物價就應聲大漲。「當初一例一休通過後，我們確實認為是『惡法』，但不是要廢除，勞工固定休假是必要的，應該回頭通盤重新修正。

賴正鎰說，目前一例一休有兩大爭議一定要修正：第一，七休二的休息日應該依據行業別給予彈性空間，勞工跟企業協商好即可，目前實務上彈性不足；第二是過去加班費是一天加班給兩天薪水，現在是一天加班給予二點五天薪水，看起來加班費增加了，但最根本的問題是這反而使勞工領到的錢更少，因為沒有企業願意負擔二點五倍的加班費。

賴正鎰強調，一例一休一定要回頭來修正，希望政府能聆聽工商界的意見，現在韓國瑜市長提出修改一例一休，工商界非常願意提供建議給韓市長。

2020選舉韓國瑜一例一休
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