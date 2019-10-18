韓國瑜喊廢1例1休 勞資兩樣情

國民黨總統參選人韓國瑜（中）昨拜訪小琉球，受到支持者歡迎。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜提出要檢討一例一休，工商界意見領袖的看法和勞團呈現兩極，商總理事長賴正鎰指當初民進黨硬推一例一休是「掩耳盜鈴」；工總秘書長蔡練生則指一例一休是「惡法」，應回頭檢討。

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯說，一例一休是為了落實周休二日、縮短工時而設置的機制，縮短勞工工時是朝野共識，非常驚訝韓國瑜喊出廢一例一休。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

全國產業總工會秘書長戴國榮表示，當初勞團希望推動「兩例」，落實真正的周休二日，政府為了雇主排班彈性，設置一例一休，至少也要有增加雇用人力、促進就業的效果，但現在看來也沒有達成。

賴正鎰表示，工商界贊成韓市長喊出修改一例一休，「現在的一例一休根本不適用現狀，當初民進黨政府推行一例一休就是『掩耳盜鈴』。」

蔡練生表示，一例一休最大衝擊就是造成企業主成本增加，之後反映在物價上，所以當時一例一休一推出物價就應聲大漲。「當初一例一休通過後，我們確實認為是『惡法』，但不是要廢除，勞工固定休假是必要的，應該回頭通盤重新修正。

賴正鎰說，目前一例一休有兩大爭議一定要修正：第一，七休二的休息日應該依據行業別給予彈性空間，勞工跟企業協商好即可，目前實務上彈性不足；第二是過去加班費是一天加班給兩天薪水，現在是一天加班給予二點五天薪水，看起來加班費增加了，但最根本的問題是這反而使勞工領到的錢更少，因為沒有企業願意負擔二點五倍的加班費。

賴正鎰強調，一例一休一定要回頭來修正，希望政府能聆聽工商界的意見，現在韓國瑜市長提出修改一例一休，工商界非常願意提供建議給韓市長。