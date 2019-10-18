學者：高鐵南延本身 就是政治建設

2019-10-18 00:32 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



國民黨總統參選人韓國瑜昨天到屏東內埔昌黎祠參拜，場外擠滿數百名韓粉高喊「韓國瑜當選」。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

總統選戰昨天藍綠交鋒高鐵南延屏東議題。不過，淡江大學運輸管理學系教授陶治中直言，蔡政府拍板的「左營案」，不論運量或財務都不具興建可行性，也未能嘉惠屏東人的真正需求，若以國土規畫、產業配套來看，「小港潮州案」沿線較有產業聚落發展，停靠小港機場腹地才能擴大、帶動產業。

陶治中說，蔡政府一天到晚稱推動新南向，未來東南亞旅客若能從小港機場來台後，就能轉搭透過高鐵到潮州觀光。他還說，公共政策一定要尊重專業評估，這次蔡政府選擇左營案只著眼工期短、經費少、徵收土地容易，「失之草率也缺乏專業」。

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台灣鐵道暨國土規畫學會說，樂見蔡政府與國民黨總統參選人韓國瑜提出有利於地方的建設。但不論是高雄捷運延伸、高鐵延伸屏東，或南部國際機場議題，往往提出的是「有交通就有發展」，但這種主張經常悖離現實。

該學會主張，先有區域發展的規畫，再談交通建設配套。南部的問題是自嘉義至屏東需要整體規畫的問題，並不是高屏地區單點的問題。交通建設的引力是雙向的，若無健全南部區域體質，更多的交通建設恐加速南部縣市青壯年出走，對地方民眾並非合宜的投資項目。

交通大學運管系副教授黃台生認為，討論左營案還是小港潮州案是枝微末節的事，蔡政府硬要拿錢蓋，台灣高鐵公司還要被迫接，但從需求、經濟來看南延都沒效益，他認為高鐵南延本身就是政治建設。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，他根本認為高鐵南延不可行，「延到屏東（左營案）不可行，延到潮州更不可行」，延到潮州路線更長，屏東市有廿萬人口、潮州只有十萬人，不僅收入更低、支出會更高。

張勝雄認為，高捷延伸、台鐵改善都要做了，為何還要延伸高鐵？韓營再提小港潮州案也未經深思熟慮，可不必再扯高鐵南延。