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韓籲君子之爭 蔡：要現任總統請假荒謬

2019-10-17 00:13聯合報 記者林敬殷林敬家凌筠婷魏翊庭黃寅／連線報導

蔡英文總統昨天到彰化埔鹽順澤宮參拜，廟方送上「冠軍帽」，蔡英文開心戴上說，帽沿有...
蔡英文總統昨天到彰化埔鹽順澤宮參拜，廟方送上「冠軍帽」，蔡英文開心戴上說，帽沿有印記代表有加持過，「明年應該成了」。 記者黃仲裕／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜請假投入總統選舉，藍營要求蔡英文總統比照請假。蔡總統昨回應，韓國瑜當選直轄市市長後就任不到一年，就要請假三個月參加選舉，本身「就是一件錯的事情」，現在還要現任總統請假「更是荒謬」。

蔡總統表示，總統是國家運作核心，若請假三個月，國家將面臨停頓狀態，並不可取，並強調現任總統最重要任務就是讓國政平穩往前走。

蔡總統直指藍營要求她比照請假一事很荒謬，韓國瑜反酸蔡英文雖身為總統，但每天都在跑選舉，重心也都在選舉，那何不大大方方的請假，在不動用國家資源，讓兩個參選人在完全平等的狀況下進行一場君子之爭。

韓國瑜受訪表示，建議蔡總統請假，是要讓大家恢復到最原始、安全，在不會動用國家資源、完全平等的情況下進行一場單純的君子之爭，讓兩個主要政黨的總統參選人把政見講清楚。

對於蔡總統表示，總統是一個國家競爭力的核心，如果總統請假三個月，會讓國家成為停頓狀態。不過，韓國瑜表示，事實上，蔡總統雖身為總統，但每天都在跑選舉，她的重心都在選舉上，與其如此，何不大大方方地請個假呢？

此外，行政院前院長賴清德在美展開一連串的走訪台僑行程，有關蔡總統宣布副手時機，蔡總統表示，「會在最適當時間提出最佳的組合」。

蔡英文總統昨到彰化埔鹽順澤宮參拜，戴廟方贈送的「冠軍帽」開心表示，帽沿有印記表示有加持過的，「明年應該成了」。蔡英文昨晚參加民進黨新北市資深黨員聯誼餐會時也說，「感覺得到支持者已經開始歸隊，二○一六年的態勢已經出現」。

蔡英文到順澤宮上香時，支持者搶著要握手、簽名，彰化縣長王惠美禮貌性到場陪同上香後離去。另外，蔡也到彰化社頭鄉天門宮參拜。

蔡英文晚間到新北與民進黨資深黨員吃便當餐敘。她說，執政就是要實現民進黨理想，過去三年多打地基，很多工作會得罪人，但也確實替台灣做了很多事情，「做了一半，一定要把它完成」，再執政四年或更長時間確實是需要的。

蔡英文表示，對她來講連任是必須，只有連任才能把現在做的事情做得好，她感覺出支持者已經開始歸隊，二○一六年態勢已經出現，希望最後九十天能凝聚起來，爭取社會最大支持。

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