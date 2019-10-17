親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
外送員權益檢討
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

韓國瑜起手式 狂掃蔡故鄉屏東

2019-10-17 00:50聯合報 記者劉宛琳丘采薇、林亞歆／連線報導

總統大選，藍綠對戰，國民黨總統參選人韓國瑜請假投入大選，「傾聽之旅」起手式昨天從屏東出發，與庶民面對面爭取支持。韓國瑜表示，民心思變，在第一線能強烈感受到民眾希望台灣改變，「希望蔡總統傾聽一下民意」。

蔡英文總統則是大打團結牌，請出初選對手、行政院前院長賴清德赴美總動員，形塑「蔡賴配」氛圍，呼籲僑界團結捍衛本土政權。

韓國瑜昨天直搗蔡故鄉，上午從鵝鑾鼻燈塔出發連趕十個行程，橫掃恆春半島，頗有重燃去年九合一選前氣勢的用意。韓與觀光業者座談、拜訪東港區漁民、廟前開講，吸引大批人潮；在原民區來義鄉舉行的固本會報，逾七百名原住民到場支持，在六堆忠義廟成立的客家後援會，也受到客家鄉親熱烈歡迎，展現韓原民區和客家區的吸票能力。

東港聞凍蒜 「沒見過這種景況」

韓也深入深綠選區拜會東港漁會，與東港區漁會理事長陳瑞龍及漁民代表閉門會議，全程未開放，但大批支持者仍等在門外，高喊「凍蒜」。在地人士說，東港很綠，過去沒有看過這樣的景況，很佩服韓第一站就選在屏東。

傍晚韓國瑜從東港搭船，夜宿小琉球，晚間在三隆宮「琉球夜話」與鄉親開講；今早預計與小琉球青年代表吃早餐，隨後搭船回到本島，並前往潮州與當地居民舉行高鐵高捷南移座談，傾聽在地心聲。

國民黨總統參選人韓國瑜請假投入總統大選，昨天從屏東鵝鑾鼻出發，展開土地學習之旅，...
國民黨總統參選人韓國瑜請假投入總統大選，昨天從屏東鵝鑾鼻出發，展開土地學習之旅，大批韓粉緊緊跟隨迎接，高喊「韓總統凍蒜」。 記者劉學聖／攝影
分享

傾聽之旅深入基層，韓國瑜昨為庶民發聲強調，「比民調更重要的是民心」，他接觸民眾的過程，握到的每一雙手、看到的每一個眼神，都顯示民心思變，對民進黨執政不滿，「我們第一線的感受非常強烈，希望蔡總統傾聽一下民意」。

賴在美挺蔡 「初選結束該團結」

總統大選快速加溫，戰火也延燒到海外，韓國瑜預計下月訪美拜會東西岸僑界爭取支持，賴清德搶先赴美為蔡英文動員。賴昨出席「蔡英文總統連任北加州造勢大會」後援會表示，蔡總統一定比韓國瑜更有能力帶領國家、壯大台灣，國家元首要有能力維護台灣主權、捍衛民主自由、鞏固國防力量、防止中國武力犯台，「過去三年，蔡英文總統證明了她的能力」。

賴清德表示，初選已結束，該是團結的時候，請僑界全力捍衛本土政權，讓蔡總統高票當選連任，立委過半，台灣繼續壯大。現場支持者高呼「蔡賴配」，賴清德僅微笑回應。

2020選舉韓國瑜蔡英文
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

韓國瑜一個月掃屏東兩次到底能挖多少票？ 藍綠都在看

2019-10-16 20:53

太多未知行程遭曝光 韓國瑜未來臉書發布公開行程

2019-10-16 23:05

屏旅宿業怒喊「還我陸客」… 韓：當選會把人帶進來

2019-10-17 00:08

做完高雄農產品外銷 韓國瑜下一個對象是屏東漁民

2019-10-16 22:59

「中國太近天堂太遠」 林濁水：草包華麗轉身超辣台男

2019-10-16 20:04

藍要蔡英文比照請假 王定宇：我家呷賽你也要一樣？

2019-10-16 19:00

選戰觀察／韓綠地拔樁 直球對決 盼再掀韓流

2019-10-17 00:36

賴在美為蔡拉票：助選是民主必然 跟職務無關

2019-10-17 00:17

韓籲君子之爭 蔡：要現任總統請假荒謬

2019-10-17 00:13

蔡稱「中華民國台灣」 洪秀柱批騙票

2019-10-16 23:54

1個月連掃2次屏東…韓國瑜怎翻轉鐵桿綠 藍綠都在看

2019-10-16 23:51

民進黨議員續批韓國瑜請假 市府：市政推動不懈怠

2019-10-16 23:48

蔡英文拚連任喊話 支持者開始歸隊、2016態勢已經出現

2019-10-16 20:16

韓國瑜周末在嘉市舉辦大型造勢 嘉義韓粉：終於來了

2019-10-16 20:06

林飛帆赴加拿大為小英催票 要大家給賴清德掌聲

2019-10-16 19:54

影／諷肥貓多藍推酬庸撲克牌 藍委嗆小英：不要以為穩上

2019-10-16 18:16

韓國瑜副手秘而不宣 綠營議員推薦盧秀燕

2019-10-16 17:57

【重磅快評】郭信良何苦摃賴清德？出來混總是要還的

2019-10-16 17:32

韓國瑜今到小琉球 李四川也回小琉球拜廟

2019-10-16 17:09

綠黨民調：近6成高雄市民 不贊成韓國瑜請假選舉

2019-10-16 17:08

北市已無親民黨議員 林國成：退黨和柯文哲無關

2019-10-16 16:59

韓國瑜周六來新營太子宮 蔡育輝：熱烈歡迎

2019-10-16 16:56

批新系逼宮「蔡賴配」 郭信良：拒投小英恐從台南引爆

2019-10-16 16:11

批蔡英文「中華民國台灣」 洪秀柱：選後變「台灣國」

2019-10-16 15:20

退出親民黨加入民眾黨？林國成：不排除任何可能

2019-10-16 15:19

擺明給韓國瑜自生自滅？她說國民黨有兩廢

2019-10-16 15:19

韓國瑜請辭民調更高？ 藍中常委：對手支持者的期待

2019-10-16 15:13

幹話撲克牌PartII 國民黨文宣「酬庸撲克牌」今曝光

2019-10-16 14:55

影／韓請假柯文哲替高雄市政捏冷汗 再嗆蔡先示範黨政分離

2019-10-16 14:32

賴清德赴美挺蔡英文「已證明她能」 網友讚他俠義風骨

2019-10-16 14:10

韓粉所為？60萬人愛貓社團消失 蔡英文說話了

2019-10-16 14:03

影／賴清德美國輔選、蔡英文在台拚 狠酸「請韓假」荒謬

2019-10-16 13:54

談和蔡英文總統初選 賴清德：我們的進退都不為個人

2019-10-16 13:50

傾聽之旅墾丁業者吐苦水 韓國瑜：當選保證把人帶進來

2019-10-16 13:21

韓國瑜下戰帖與蔡辯論 林濁水酸：創傷症候痊癒了？

2019-10-16 13:19

影／蔡英文：叫總統請假，荒謬！

2019-10-16 13:10

洪秀柱批蔡英文：握行政資源帶職參選不公平

2019-10-16 13:10

韓國瑜訪美僑界未知 韓辦：確實還未動員

2019-10-16 13:10

影／韓國瑜出發 問蔡英文何不大方請假

2019-10-16 13:10
看更多

熱門文章

700萬外送員 每2.5天1死傷 看對岸怎麼鐵腕管理

2019-10-16 08:00

賀電未獲日官方認證 孫大千：不要拿A貨魚目混珠

2019-10-16 08:28

「韓假」3個月誇張嗎？當年賴神請半套 行政資源攬牢牢

2019-10-16 09:00

蔡英文韓國瑜差距 未來事件交易所：雙方差距只有$8

2019-10-16 10:56

擺明給韓國瑜自生自滅？她說國民黨有兩廢

2019-10-16 15:19

真有月入10萬元？外送員平均月薪4.2萬元 近7成全職

2019-10-16 11:00

現金敬老飆升至89億元 地方財政吃不消盼中央當黑臉

2019-10-16 11:22

海軍新艦仍將稱「江」「海」字號 但會避免大陸地名

2019-10-16 12:48

韓國瑜走了人就散了 屏南原鄉固本會報沒開成？

2019-10-16 17:30

親民黨又有人跳船 林國成已於周一退黨

2019-10-16 14:04

傾聽之旅墾丁業者吐苦水 韓國瑜：當選保證把人帶進來

2019-10-16 13:21

民調真的贏10趴？黃暐瀚：蔡總統不必改變避談中華民國

2019-10-16 10:54

【重磅快評】郭信良何苦摃賴清德？出來混總是要還的

2019-10-16 17:32

韓國瑜副手閣揆已有名單 林濁水酸：覺悟到沒救了

2019-10-16 10:22

藍挾韓流衝刺 鬆動台南立委第二選區綠銅牆鐵壁？

2019-10-16 09:31

國發基金46億打水漂？柯志恩：這筆爛帳記蔡政府頭上

2019-10-16 15:38

謝長廷很會辯 前外交官：這種人當代表還需要敵人？

2019-10-16 15:58

北市已無親民黨議員 林國成：退黨和柯文哲無關

2019-10-16 16:59

【重磅快評】桃機新航廈難產 看蔡總統自誇四小龍之首

2019-10-16 09:16

韓粉所為？60萬人愛貓社團消失 蔡英文說話了

2019-10-16 14:03

選前陳明文再爭取1億 改造嘉義吳鳳廟廣場

2019-10-16 09:00

影／藍委：外行領導內行 台灣Pay淪為大錢坑

2019-10-16 10:58

薛瑞福訪陸談及台灣 重申美將持續供台自衛武器

2019-10-16 03:37

雲豹甲車3款新衍生型首曝光 嚴德發：機動作戰必備

2019-10-16 12:37

外送員樣貌大公開 最高月入18萬、最低僅2萬

2019-10-16 11:00

韓國瑜請長假拚選戰 馬英九今天9字回應

2019-10-16 12:35

韓國瑜反駁蔡英文：她重心都在選舉 何不大方請假？

2019-10-16 11:43

挺蔡！賴清德：蔡英文一定比韓國瑜有能力壯大台灣

2019-10-16 12:37

批新系逼宮「蔡賴配」 郭信良：拒投小英恐從台南引爆

2019-10-16 16:11

婦聯會不組黨 潘維剛批雷倩：裡應外合引清兵入關？

2019-10-16 20:06

防洩密…立院要求中科院比照國防部 全員管制出國

2019-10-16 11:53

韓國瑜請假選總統 黃國昌：淪落與朱立倫犯一樣錯誤

2019-10-16 12:07

沈富雄挺韓國瑜請假參選 還提了這兩點建議...

2019-10-16 12:48

「中國太近天堂太遠」 林濁水：草包華麗轉身超辣台男

2019-10-16 20:04

空軍為RF-16採購新偵照莢艙 國防部：爭取技轉

2019-10-16 13:25

天候不佳 噴火式來台又將延後

2019-10-16 19:18

韓國瑜一個月掃屏東兩次到底能挖多少票？ 藍綠都在看

2019-10-16 20:53

藍要蔡英文比照請假 王定宇：我家呷賽你也要一樣？

2019-10-16 19:00

影／棄柯投黃？拒列民眾黨不分區 林洲民：不棄居住正義

2019-10-16 17:37

韓國瑜今到小琉球 李四川也回小琉球拜廟

2019-10-16 17:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top