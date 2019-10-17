韓國瑜起手式 狂掃蔡故鄉屏東

總統大選，藍綠對戰，國民黨總統參選人韓國瑜請假投入大選，「傾聽之旅」起手式昨天從屏東出發，與庶民面對面爭取支持。韓國瑜表示，民心思變，在第一線能強烈感受到民眾希望台灣改變，「希望蔡總統傾聽一下民意」。

蔡英文總統則是大打團結牌，請出初選對手、行政院前院長賴清德赴美總動員，形塑「蔡賴配」氛圍，呼籲僑界團結捍衛本土政權。

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韓國瑜昨天直搗蔡故鄉，上午從鵝鑾鼻燈塔出發連趕十個行程，橫掃恆春半島，頗有重燃去年九合一選前氣勢的用意。韓與觀光業者座談、拜訪東港區漁民、廟前開講，吸引大批人潮；在原民區來義鄉舉行的固本會報，逾七百名原住民到場支持，在六堆忠義廟成立的客家後援會，也受到客家鄉親熱烈歡迎，展現韓原民區和客家區的吸票能力。

東港聞凍蒜 「沒見過這種景況」

韓也深入深綠選區拜會東港漁會，與東港區漁會理事長陳瑞龍及漁民代表閉門會議，全程未開放，但大批支持者仍等在門外，高喊「凍蒜」。在地人士說，東港很綠，過去沒有看過這樣的景況，很佩服韓第一站就選在屏東。

傍晚韓國瑜從東港搭船，夜宿小琉球，晚間在三隆宮「琉球夜話」與鄉親開講；今早預計與小琉球青年代表吃早餐，隨後搭船回到本島，並前往潮州與當地居民舉行高鐵高捷南移座談，傾聽在地心聲。

國民黨總統參選人韓國瑜請假投入總統大選，昨天從屏東鵝鑾鼻出發，展開土地學習之旅，大批韓粉緊緊跟隨迎接，高喊「韓總統凍蒜」。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

傾聽之旅深入基層，韓國瑜昨為庶民發聲強調，「比民調更重要的是民心」，他接觸民眾的過程，握到的每一雙手、看到的每一個眼神，都顯示民心思變，對民進黨執政不滿，「我們第一線的感受非常強烈，希望蔡總統傾聽一下民意」。

賴在美挺蔡 「初選結束該團結」

總統大選快速加溫，戰火也延燒到海外，韓國瑜預計下月訪美拜會東西岸僑界爭取支持，賴清德搶先赴美為蔡英文動員。賴昨出席「蔡英文總統連任北加州造勢大會」後援會表示，蔡總統一定比韓國瑜更有能力帶領國家、壯大台灣，國家元首要有能力維護台灣主權、捍衛民主自由、鞏固國防力量、防止中國武力犯台，「過去三年，蔡英文總統證明了她的能力」。

賴清德表示，初選已結束，該是團結的時候，請僑界全力捍衛本土政權，讓蔡總統高票當選連任，立委過半，台灣繼續壯大。現場支持者高呼「蔡賴配」，賴清德僅微笑回應。