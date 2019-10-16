蔡英文：不要看民調 以為總統選舉是穩定的

蔡英文總統昨參加全國客家助選團成立大會，為桃竹苗客家選區立委參選人造勢，搶攻客家選票意味濃厚。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨天在新竹縣市狂掃九個助選行程，重頭戲是參加民進黨全國中央客家助選團成立大會。蔡英文指出，二○二○年選戰對台灣是關鍵選戰，台灣人要選自由民主還是要走上被統一的路？這是關鍵選擇時刻，不能做錯決定，還呼籲選民不要只相信民調，票要投下去才算。她並提醒請假參選的國民黨籍總統參選人韓國瑜，不要忘了市長責任。

蔡英文直說，選前倒數八十七天，請大家掌握每一張選票。蔡英文說，希望這次總統要連任，國會要過半，她改革的意志力，一定要有國會支持。她提到這次選舉假消息和抹黑訊息很多，「這一次的選舉不要看民調，以為總統選舉是穩定的，在票投出之前，沒有穩定的局，一定要小心翼翼。這次選舉不能失敗，一定要成功！」

蔡英文昨先到新竹市參加立委參選人鄭宏輝「毛小孩健康教室」活動，分享寵貓經 ，呼籲選民支持鄭宏輝，希望鄭接棒民進黨立院總召柯建銘的棒子。

蔡之後到竹縣寶山鄉保生宮參拜，為二選區民進黨竹縣立委參選人鄭朝方助選，現場支持民眾高喊「總統加油」、「辣台妹加油」，蔡英文和群眾握手致意，感謝他們支持與鼓勵。鄭朝方送上「台灣要贏」大蛋糕。蔡之後到新埔與天宮、廣和宮參香，為一選區民進黨立委提名人周江杰助選。

民進黨全國中央客家助選團由新竹縣前縣長林光華擔任總團長，蔡英文還邀八位桃竹苗客家選區立委提名人一起上台造勢。被問到韓國瑜請假參選一事，蔡英文回答，一個城市要改變、進步，首長有無全心全力投入很重要，要提醒韓國瑜「去年在那麼多人投票支持下當選高雄市長，這時候更要注意自己背負著選民的期待，別忘記市長的責任。」