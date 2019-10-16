親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
食物外送員之死
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

蔡英文：不要看民調 以為總統選舉是穩定的

2019-10-16 00:41聯合報 記者王駿杰郭政芬 ／連線報導

蔡英文總統昨參加全國客家助選團成立大會，為桃竹苗客家選區立委參選人造勢，搶攻客家...
蔡英文總統昨參加全國客家助選團成立大會，為桃竹苗客家選區立委參選人造勢，搶攻客家選票意味濃厚。 記者郭政芬／攝影
分享

蔡英文總統昨天在新竹縣市狂掃九個助選行程，重頭戲是參加民進黨全國中央客家助選團成立大會。蔡英文指出，二○二○年選戰對台灣是關鍵選戰，台灣人要選自由民主還是要走上被統一的路？這是關鍵選擇時刻，不能做錯決定，還呼籲選民不要只相信民調，票要投下去才算。她並提醒請假參選的國民黨籍總統參選人韓國瑜，不要忘了市長責任。

蔡英文直說，選前倒數八十七天，請大家掌握每一張選票。蔡英文說，希望這次總統要連任，國會要過半，她改革的意志力，一定要有國會支持。她提到這次選舉假消息和抹黑訊息很多，「這一次的選舉不要看民調，以為總統選舉是穩定的，在票投出之前，沒有穩定的局，一定要小心翼翼。這次選舉不能失敗，一定要成功！」

蔡英文昨先到新竹市參加立委參選人鄭宏輝「毛小孩健康教室」活動，分享寵貓經 ，呼籲選民支持鄭宏輝，希望鄭接棒民進黨立院總召柯建銘的棒子。

蔡之後到竹縣寶山鄉保生宮參拜，為二選區民進黨竹縣立委參選人鄭朝方助選，現場支持民眾高喊「總統加油」、「辣台妹加油」，蔡英文和群眾握手致意，感謝他們支持與鼓勵。鄭朝方送上「台灣要贏」大蛋糕。蔡之後到新埔與天宮、廣和宮參香，為一選區民進黨立委提名人周江杰助選。

民進黨全國中央客家助選團由新竹縣前縣長林光華擔任總團長，蔡英文還邀八位桃竹苗客家選區立委提名人一起上台造勢。被問到韓國瑜請假參選一事，蔡英文回答，一個城市要改變、進步，首長有無全心全力投入很重要，要提醒韓國瑜「去年在那麼多人投票支持下當選高雄市長，這時候更要注意自己背負著選民的期待，別忘記市長的責任。」

2020選舉蔡英文韓國瑜民進黨鄭朝方鄭宏輝民調柯建銘國民黨
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

「我現在要出征」…韓國瑜請假拚大選 批民進黨「卡台」

2019-10-15 23:46

韓喊話：不擔心民調 要爭民心向背

2019-10-16 00:25

黨內人士：賴清德在美輔選 與蔡分進合擊

2019-10-16 00:46

藍要蔡英文也請假選 府：沒有總統請假制

2019-10-16 00:43

【即時短評】不能只抓住庶民的心 韓國瑜贏的關鍵在這

2019-10-16 00:43

韓競辦將與黨中央集體作戰

2019-10-16 00:36

新聞眼／倒數87天 韓國瑜能否再掀氣旋

2019-10-16 00:31

韓與韓粉大合唱「我現在要出征」

2019-10-16 00:28

韓國瑜雲林競選組織公布 張麗善當主委

2019-10-15 23:26

蔡賴配？ 藍營要賴清德有骨氣

2019-10-15 23:26

兩岸如何外交休兵？韓國瑜用阿拉丁神燈來比喻

2019-10-15 22:22

韓國瑜發言人開直播節目 要談你所不知道的韓國瑜

2019-10-15 22:14

宋楚瑜：親民黨總統入場券是非賣品

2019-10-15 22:06

倒數88天 韓國瑜主張蔡英文也請假參選進行公平競爭

2019-10-15 21:57

韓國瑜：我跟蔡民調非常接近 否則她不用搶中華民國的票

2019-10-15 21:38

找蔡英文辯論兩岸關係 韓國瑜：天堂太遠，中國太近

2019-10-15 21:13

藍要求蔡英文比照韓國瑜請假 府：沒有總統請假制度

2019-10-15 20:25

韓國瑜避踩蔡英文老家地盤？跳過小英老家必拜廟宇

2019-10-15 20:23

影／韓國瑜請假 卓榮泰批放棄主場找戰場

2019-10-15 20:17

蔡英文竹縣狂掃8行程 搶攻客家選票

2019-10-15 20:12

韓國瑜請假拚選舉 洪慈庸：10月就開始放韓假

2019-10-15 20:00

藍營籲小英請假參選 陳致中：「總統」是小英本職

2019-10-15 19:19

韓國瑜請假拚選舉 卓榮泰：連假剛結束又放長假

2019-10-15 19:06

韓國瑜拚拉回大選主戰場 請假必要之痛

2019-10-15 19:03

國民黨：尊重郭台銘幫站台 反對者非真韓粉

2019-10-15 18:00

韓國瑜請假 民進黨批：請假不如請辭

2019-10-15 17:42

比照4年前捐薪？朱立倫：相信韓國瑜一定會

2019-10-15 17:22

韓國瑜請假選總統 Wecare高雄：自毀前程

2019-10-15 17:10

韓辦黨中央誰主導？國民黨：相輔相成、集體作戰

2019-10-15 16:45

韓國瑜直搗小英故鄉！行程多變動引地方熱議

2019-10-15 16:36

影／韓國瑜明天起請假拼選舉 吳敦義：這是明智選擇

2019-10-15 16:23

韓國瑜請假 蘇貞昌：違背對高雄市民的承諾

2019-10-15 16:14

吳敦義批蔡英文以獨引統 而「武統是不得了的！」

2019-10-15 16:13

影／請假選總統 朱立倫相信韓國瑜會捐薪水

2019-10-15 15:38

拚勝選蔡賴分進合擊 高雄競總11月16日率先成立

2019-10-15 15:38

蔡賴配 台南藍軍參選人說：賴清德有骨氣一點

2019-10-15 15:35

影／蘇籲選民別再被韓騙 韓辦嗆「騙過神明才最會騙」

2019-10-15 15:24

韓捐有薪假薪資做公益 綠議員：早該主動向市民報告

2019-10-15 15:23

影／韓國瑜宣布請假三個月 綠砲轟「韓」假比暑假長

2019-10-15 15:04
看更多

熱門文章

外送員車禍急回報！對方冷回「1句話」 網友：清醒點

2019-10-15 10:11

F-16戰機構改延宕 空軍首度向立法院坦承原因

2019-10-15 08:57

韓國瑜：台灣已經輸了一次 不能再輸四年

2019-10-15 12:04

韓國瑜今起請假拚大選 從南邊出發

2019-10-15 11:53

國慶賀電烏龍 孫大千：逼全民扮名偵探柯南找真相

2019-10-15 12:04

國軍戰鬥部隊苦 七種部隊至今編現比低於8成

2019-10-15 09:01

國慶大會真的空蕩蕩！黃暐瀚：想來來不了 想走走不掉

2019-10-15 18:58

5天內3死亡車禍！ 機車外送員撞死違規穿越馬路老翁

2019-10-15 09:02

Foodpanda機車外送員 在蘆洲擦撞車禍受傷

2019-10-15 13:56

打完二戰蹲博物館 英噴火戰機再升空 19日來台灣

2019-10-15 10:00

外送員搶快內幕曝光 他發文2000字嘆：制度不合理

2019-10-15 20:47

銳鳶無人機維修費倍數暴增 頻摔機現剩26架可用

2019-10-15 09:01

韓國瑜正式請假參選「為了中華民國不惜粉身碎骨」

2019-10-15 11:55

台南立委一選區選情膠著 「顏家班」確定不缺席

2019-10-15 08:20

獨／美食平台「戶戶送」籌設中卻送貨 不排除開罰百萬

2019-10-15 14:09

韓國瑜要打贏2020大選 他建議韓粉先閉嘴

2019-10-15 09:04

確外送員假承攬真雇用 蘇貞昌：勞動部不能再憂讒畏譏

2019-10-15 09:35

【重磅快評】為讓勇鷹即時亮相 坐視第一線F-16不足？

2019-10-15 18:28

再談賀電 謝長廷批媒體把外交成績糟蹋成烏龍是自虐

2019-10-15 11:18

【重磅快評】謝長廷的「自娛」外交

2019-10-15 13:47

批韓國瑜請假邏輯不通 蘇貞昌：你還要再上當嗎？

2019-10-15 09:34

里長領薪有譜？徐國勇：視里長為地方政府「派駐機關」

2019-10-15 17:16

我國後備部隊號稱230萬人 作戰能力堪慮？

2019-10-15 09:07

韓國瑜1350字請假參選聲明 4字藏頭詩明志

2019-10-15 12:16

美食外送為僱傭 律師：用牛刀管理將打擊新創產業

2019-10-15 08:29

中火明年如不減四成燃煤 盧秀燕：有權不發操作許可

2019-10-15 07:22

韓國瑜直搗小英故鄉！行程多變動引地方熱議

2019-10-15 16:36

某人當選總統就亡國？黃暐瀚：應取消參選資格才對

2019-10-15 11:40

台灣民眾黨確定台南推立委人選 顏耀星披掛上陣

2019-10-15 19:08

台灣民眾黨第二波提名 移民署專員陳允萍台東披掛上陣

2019-10-15 18:50

黃捷爸爸是韓粉？黃捷：請大家一起打擊假訊息

2019-10-15 12:40

國民黨：尊重郭台銘幫站台 反對者非真韓粉

2019-10-15 18:00

蔡英文論文門有兩道題 他說蔡顯然吹牛之詞在這裡

2019-10-15 13:47

民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台

2019-10-15 17:43

韓國瑜明起請假 葉匡時代理市長

2019-10-15 13:16

韓國瑜：我跟蔡民調非常接近 否則她不用搶中華民國的票

2019-10-15 21:38

民眾黨美女發言人被指涉仟和億 楊寶楨：有心人抹紅

2019-10-15 15:49

外送員之死 許銘春：屬僱傭關係 違規業者最高罰170萬

2019-10-15 10:36

韓國瑜請假以無薪假為主 有薪資部分全捐出

2019-10-15 15:03

【重磅快評】如果張天欽的東廠沒被踢爆....

2019-10-15 15:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top