郭免抽籤公幼 教團：蔡、韓敢承諾？

2019-10-15 14:34 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



免抽籤進入公托，費用負擔低、品質有保障，是年輕父母夢寐以求的心願。全國教師工會總聯合會15日表示，政府去年推出的「準公幼」品質欠佳，只是魚目混珠的撒幣政策；而「免抽籤公托幼」政策早已由郭台銘於6月24日競選時提出，試問兩黨總統候選人，能否承諾在4年內讓孩子不必抽籤讀幼兒園？

祈神拜廟求中籤

公幼抽籤有多難被抽中？全教總幼教會主委楊逸飛表示，經調查各地的公幼中籤率從4%到47%不等，「中籤率低於30%者竟破半數。」對此，許多沒抽中籤的阿公阿嬤無奈笑說：「幼兒園比大學還難考。」因此要在排隊抽籤前，拿著孩子的健保卡到文昌帝君廟拜拜，祈求能抽到籤。全教總理事長張旭政幽默嘆道：「抽不到籤的年輕父母，不會比候選人跑宮廟行程裡抽籤的人數少。」

準公共政策問題仍多

為此，政府去年端出「準公共化幼兒園」政策提升中籤率，但準公幼實際運作至今，本身已被媒體爆出許多問題：1.私立幼兒園將「延托時間」額外收費，如同變相漲價；2.竟有私立幼兒園縮減幼兒的營養午餐，甚至給孩子吃過期食物；3.有幼兒園以躲避檢測，取巧超收。上述零零總總的弊端，被報載前，家長們都不知情，讓家長困擾，「我選的這家幼兒園到底有沒有問題？」

楊逸飛進一步指出，大部分的私立幼兒園以營利為目的，給教保專業人員的薪水待遇接近「最低基本工資」，以致留不住教保人才，最終讓幼教品質難以提升。也就是說，在準公幼政策之下，家長們還須費心力監督，這就是體現公幼政策必要性的地方了！楊逸飛也提到，發展遲緩等特殊需求孩子，在準公幼政策底下，雖有祭出補助，但仍舊被排拒在外。

幼兒教育公共化

張旭政表示，「幼兒教育公共化」是一項前瞻教育政策，意旨由政府投入經費，廣設公立托嬰中心、幼兒園，讓每個家庭的孩子都能有幼兒園讀（免抽籤），且相較於私立營利幼兒園，公幼強調「公益」性質，會將「幼教理念規格化」，免去營利性質幼兒園只顧著營利的紛擾。根本改善現況下「受教權不平等」、「幼教品質參差不齊」2大弊端。

此外，全教總9月時對總統候選人提出的第一問「全台中小學冷氣裝設問題」，蔡英文、韓國瑜競選團隊至今都已讀不回。張旭正說，總統候選人雙方都還在忙著賣芒果、政治惡鬥，但他們不知道，人民想要重視民生教育的總統。

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