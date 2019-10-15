搶攻桃竹苗客家票 蔡英文拚逆轉藍營票倉

2019-10-15 14:22 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



蔡英文總統今天赴工研院，對不少技術感興趣。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

全國客家助選團成立

總統立委選戰加溫，蔡英文總統今天前進新竹縣市狂掃七行程，重頭戲將參加全國客家助選團成立大會，搶攻客家選票意味濃厚。客家族群較多的桃竹苗，向來被視為藍營票倉，但民進黨人士表示，這些情況逐漸改變，尤其年輕選民自主性高，是民進黨要極力爭取的對象。

大選倒數88天，蔡總統赴新竹參訪工研院暨院士授證典禮、新埔遊客中心也赴廟宇參拜；民進黨全國中央客家助選團也在今天成立，由新竹縣前縣長林光華擔任總團長，蔡總統將與民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉合體，替八位桃竹苗客家選區的立委提名人造勢。

桃竹苗過去被視為藍軍大票倉，以2012年總統大選為例，馬英九領軍的國民黨橫掃桃竹苗四縣市。不過，2016年大選，代表民進黨的蔡英文在桃竹苗「逆轉」成功，蔡在升格後的桃園市獲得54萬7573票，新竹市11萬3386票、新竹縣11萬4023票、苗栗縣13萬461票，勝過國民黨朱立倫。

8立委參選人聯合競選

民進黨這次在桃竹苗客家選區推出八位立委參選人，包括桃園第三選區彭俊豪、第二選區黃世杰、第五選區蔣絜安，新竹市鄭宏輝，新竹縣第一選區周江杰、第二選區鄭朝方，以及苗栗縣第一選區羅貴星、第二選區徐定禎。黨內也打出桃竹苗客家連線，盼透過聯合競選衝高選情。

熟悉客家選情的民進黨人士表示，桃竹苗傳統上確實是藍大於綠的艱困選區，但隨著客家年輕選民自主性愈來愈高，這樣情況已逐漸改變，「尤其在總統選舉上會更明顯」。比起總統選情，立委選舉參雜地方派系及參選人個人因素，情況較為複雜，還要更努力。

另一黨內人士也舉例，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅執政以來，因為政績好，不分藍綠支持者評價都很高，自然也逐漸鬆動所謂的藍營鐵票倉。

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