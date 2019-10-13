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蔡英文：亡國感是國民黨炒作出來的

2019-10-13 23:58聯合報 記者林敬殷王敏旭／台北報導

蔡英文總統昨受邀出席藥師公會全國聯合會活動後受訪表示，亡國感都是國民黨炒作出來的...
蔡英文總統昨受邀出席藥師公會全國聯合會活動後受訪表示，亡國感都是國民黨炒作出來的。 記者許正宏／攝影
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國民黨中央委員連勝文日前質疑，國民黨執政時國家都好好的，怎麼民進黨執政國家就要滅亡。蔡英文總統昨天強硬回應表示，亡國說其實是國民黨炒作出來的，近來也看到國民黨很多言論，都往這個方向來炒作，這是一個不好的現象，這是一個政治的炒作。

連勝文前天質疑，執政黨把兩岸關係搞砸，弄到劍拔弩張、高度緊張，再回來跟大家說國家要亡掉了，這不曉得算不算是做賊喊抓賊？

蔡總統昨天出席中華民國藥師公會全國聯合會第十四屆理事長暨理監事榮任典禮，會後接受媒體堵訪時，對於連勝文的質疑，先是嘆了一口氣後，直指亡國感是國民黨炒作出來的，強調這是一個政治的炒作。

蔡英文更藉著回應日前參加一場與黨籍立委分享動保議題是百人陪貓看病，卻遭到國民黨總統參選人韓國瑜支持者誣指是百人陪貓看病為例說，那天活動是有直播的，直播就可以說明一切。蔡英文說，她要提醒所有國人，假訊息不要輕易相信，要去澄清，接到澄清消息也幫忙多轉傳，「我覺得這種抹黑或者假訊息在進入到選舉最後階段會非常多，呼籲選民特別注意。」

對於媒體詢問如何看待韓國瑜即將請假？蔡總統說，「等他自己親口證實後再來問我。」而韓國瑜質疑民進黨執政是「缺德不缺電」，蔡英文說，「這題去問他，實在不懂他的邏輯在哪裡。」

蔡英文全國嘉義旅外鄉親後援會昨天成立，蔡英文說，台商回來台灣投資已有六千一百億元，今年能突破七千億元，一定是四小龍第一名，明年投票率要越高越好，告訴國際社會台灣人要守住民主自由。

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