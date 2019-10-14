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觀察站／到底誰賣芒果乾 辣台妹不知？

2019-10-14 00:05聯合報 本報記者鄭媁

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蔡英文總統近日拚選舉，狂打反中牌，對於外界質疑操作亡國感，她先是酸「芒果」都是在馬政府時代種下，再稱亡國說是國民黨炒作出來的，還要選民把票投高，才能告訴國際社會台灣守得住民主自由。究竟「芒果乾」從何而來，這位「辣台妹」怎會不知？

民進黨政府執政後，先是拒認九二共識，兩岸溝通橋梁就此斬斷，連帶國際處境屢遭打壓，北京施壓力道增強，三年來邦交連斷七國更重演當年我國退出聯合國後的窘境，脅迫外企更名、拒我參與國際組織、陸客限縮衝擊觀光業等舉措，已讓社會瀰漫不安氛圍。

三年前的國慶文告，蔡總統八度稱呼「這個國家」，今年不敢再玩刻意模糊國號遊戲，反而提及六次中華民國、兩次中華民國台灣，擁抱「中華民國」創下歷年演說以來之最；無非是選舉將至，想回頭爭取中華民國派支持；之前翻手為雲，頻頻操弄去中化，弄得人民是哪個國都傻傻分不清楚，如今覆手為雨，卻又說亡國感是在野黨炒作，反覆說詞怎不讓人精神倒錯。

當民進黨以「守住台灣自由民主」向人民討選票之際，似乎忘卻其施政屢遭批評獨裁霸道，一旦有不利於執政黨的訊息傳出，不分對錯，一律先冠上「假消息」、「假新聞」，說穿了，只是把去年選舉，民眾討厭民進黨的風向，刻意扭轉成討厭共產黨的情緒。

如今香港反送中運動情勢愈緊張，辣台妹槍膛的子彈就愈飽滿，蔡總統若是要其他陣營不炒作亡國感，就應檢討過去這段時間以來，是誰接連拋出「一國兩制」、「逐漸被統一」等言論，塑造人民恐懼感，藉以當作自己必須連任的理由。

2020選舉中華民國民進黨亡國感去中化假新聞反送中一國兩制蔡英文九二共識
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