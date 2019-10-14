觀察站／到底誰賣芒果乾 辣台妹不知？

2019-10-14 00:05 聯合報 本報記者鄭媁



分享 facebook 蔡英文總統近日拚選舉，狂打反中牌，對於外界質疑操作亡國感，她先是酸「芒果」都是在馬政府時代種下，再稱亡國說是國民黨炒作出來的，還要選民把票投高，才能告訴國際社會台灣守得住民主自由。究竟「芒果乾」從何而來，這位「辣台妹」怎會不知？

民進黨政府執政後，先是拒認九二共識，兩岸溝通橋梁就此斬斷，連帶國際處境屢遭打壓，北京施壓力道增強，三年來邦交連斷七國更重演當年我國退出聯合國後的窘境，脅迫外企更名、拒我參與國際組織、陸客限縮衝擊觀光業等舉措，已讓社會瀰漫不安氛圍。

三年前的國慶文告，蔡總統八度稱呼「這個國家」，今年不敢再玩刻意模糊國號遊戲，反而提及六次中華民國、兩次中華民國台灣，擁抱「中華民國」創下歷年演說以來之最；無非是選舉將至，想回頭爭取中華民國派支持；之前翻手為雲，頻頻操弄去中化，弄得人民是哪個國都傻傻分不清楚，如今覆手為雨，卻又說亡國感是在野黨炒作，反覆說詞怎不讓人精神倒錯。

當民進黨以「守住台灣自由民主」向人民討選票之際，似乎忘卻其施政屢遭批評獨裁霸道，一旦有不利於執政黨的訊息傳出，不分對錯，一律先冠上「假消息」、「假新聞」，說穿了，只是把去年選舉，民眾討厭民進黨的風向，刻意扭轉成討厭共產黨的情緒。

如今香港反送中運動情勢愈緊張，辣台妹槍膛的子彈就愈飽滿，蔡總統若是要其他陣營不炒作亡國感，就應檢討過去這段時間以來，是誰接連拋出「一國兩制」、「逐漸被統一」等言論，塑造人民恐懼感，藉以當作自己必須連任的理由。