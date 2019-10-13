韓國瑜邀辯兩岸政策 蔡英文：等政見發表會

2019-10-13 17:04 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



總統蔡英文13日中午接受媒體聯訪時，被記者問到是否接下韓陣營叫陣戰帖時的表情。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 國慶日後，蔡、韓能否從隔空互嗆「芒果乾」，轉向實質兩岸政策辯論？總統參選人韓國瑜陣營17日「急邀」總統蔡英文正式辯論兩岸政策，蔡英文於行程中受訪時，以「不知道韓陣營在急什麼啦，到法定的政見發表會再來辯論」回應。她說，韓國瑜作為民選市長，上質詢檯為自己的市政辯護，才是正事。

韓促正面辯論

蔡總統於國慶致詞聚焦兩岸，主打「中華民國台灣是社會最大共識」；韓國瑜則於國慶日端出「兩岸政策白皮書」，13日以兩岸政策正式向蔡總統下辯論戰帖。韓陣營發言人黃曼昕叫陣說，民進黨不要再隔空噴口水了，真心希望能和蔡總統進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由民進黨選定，「希望愈快愈好，因為人民沒有時間再等了。」

蔡與競辦同調

對此，蔡英文競選辦公室先回應：「總統競選本就有法定的政見發表，屆時不只兩岸政策，所有該討論的議題都會清楚檢驗，絕對辯得到，大家就按時程來。」蔡英文於行程中接著回應， 「我不知道他們在急什麼？到了11月登記、正式成為總統候選人後，按照規定，本來就是要辯論，一定有機會辯論。」口徑與競辦一致。

蔡英文緊接著酸說，「倒是韓國瑜市長，他還是民選的高雄市長，要注意一下，對市政是有責任的，千萬不要迴避議會的監督。」

持續隔空對嗆

有記者追問，韓陣營發言人葉元之於政論節目喊「該請假就要請假」，韓陣營也傳出韓國瑜將於月中（15日）請假拚選舉，蔡總統願不願意接招？選舉前3個月就請假是否合理？蔡英文未正面回應，僅將戰線拉長表示，「等韓國瑜親口證實了請假一事後，再來問我。」

至於韓國瑜12日於臉書發文《台灣比缺電更嚴重的是缺德》，主張現代進步的國家一定要做核電的政策評估，並暗指「蔡英文說台灣不缺電，政府卻計劃要加開火力發電機組，是比缺電更嚴重的缺德。」對此，蔡英文回答記者提問時說，「這題去問韓國瑜本人好不好？」她不懂韓的邏輯在哪。

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