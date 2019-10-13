韓國瑜批「芒果蔡」 卓榮泰回嗆：落選感作祟

民進黨主席卓榮泰認為韓國瑜提出的議題，是落選感作祟。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

藍綠「芒果乾（亡國感）」大戰，國民黨總統參選人韓國瑜批蔡英文總統是「芒果蔡」，民進黨主席卓榮泰昨說，這完全是韓的「落選感」作祟，因此創造很多議題，「我們不要再多說他了，以免他被換掉。」韓國瑜競選辦公室昨反嗆，民進黨三番兩次用嗆辣言語掩蓋失政事實，是不是因為「不能連任感」作祟？

卓榮泰表示，民進黨總統、政黨和立委選舉將分進合擊，最後三個月選舉策略是「布好防守線，再全面總攻擊」，半年來蔡總統聲勢穩定成長，不敢說樂觀，但會謹慎走完最後九十多天，政黨和立委票還要再努力。

卓榮泰說，韓國瑜批蔡總統是「芒果蔡」而非「辣台妹」，完全是韓國瑜的落選感作祟，韓去年批評高雄又老又窮，又是操弄什麼感？

對於韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千聲稱，下月韓國瑜民調要和蔡總統黃金交叉。卓榮泰則表示，民進黨會穩住現有優勢，不會有什麼交叉，要交叉的是和中國在保衛台灣上的交叉。

韓辦表示，韓國瑜希望台灣的未來充滿安全感，而不是亡國感；但民進黨執政三年多，不斷挑動兩岸關係的敏感神經，連連失去邦交國，還千錯萬錯都是別人的錯。韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋說，蔡英文是「亂台妹」、「賣台妹」，任日本予取予求，卻又走不出中華民國，導致接連斷交，人民才會有芒果乾。