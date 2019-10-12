觀察站／韓國瑜「出高雄」 與蔡英文「王者對決」

2019-10-12 23:53 聯合報 記者林敬殷 聯合報 記者 王寓中



國民黨總統參選人韓國瑜請假投入選舉。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜請假投入選舉後，二○二○總統大選將進入新的階段。過去一段時間處於挨打局面的韓國瑜，是否能如其陣營所預告的止跌回升，韓國瑜必須證明自己是「最強母雞」。蔡英文總統有執政優勢，也背負執政包袱，但歷經去年縣市長選舉慘敗、今年上半年黨內初選，及七到九月多方交戰局面，逐漸進入最佳整隊狀態。

韓國瑜在黨內總統初選勝出後反而陷入逆境，面對黨內整合不利且各有所圖，加上不願背負離棄高雄罵名，坐守高雄市政，「黑韓」攻擊不斷，韓陣營疲於應付。如今，只有「出高雄」才能真正站上主帥高度，且將戰場拉到全國，由南往北軸線翻轉，與蔡英文「王者對決」。

相較當年馬英九「long stay」，韓國瑜在選戰倒數三個月啟動全台競選列車，各縣市的競選活動安排壓力更大，不但要與各行各業對話，傾聽基層需求並拿出政策，還要掌握各地總統和立委選情，進行必要的整合與補強；更重要是，擴散自己的群眾的人氣熱度，才能將能量從同溫層往外散播，爭取更大支持。

韓的調整，蔡英文陣營也觀察到。只不過，蔡陣營認為，韓的調整成效有限，但也不諱言，未來攻防焦點會回到執政的一方。

民進黨在去年九合一慘敗後的全面性檢討尚未就緒，立刻面臨黨內同志賴清德挑戰總統大位，黨內初選一結束又進入到群雄並起的局面，在執政存亡的危機感中，卻給蔡陣營重整及操兵的轉機，無論是組織、空戰到社群，如今已一一就位。

回歸國政議題，對執政的蔡陣營並非壞事，反而更回歸選舉主軸。目前的變數，不外乎是中國干預、韓國瑜整軍、國民黨內部問題及民進黨整合問題；蔡陣營想確保維持領先，進而擴大差距，加上與立委並肩作戰，將是下一階段的重點工作。