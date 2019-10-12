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搶攻海外選票 韓國瑜、蔡英文境外決戰

2019-10-12 23:44聯合報 記者王寓中林敬殷／台北報導

韓國瑜夫人李佳芬下旬將前往東南亞為韓助選。 記者黃仲裕／攝影
韓國瑜夫人李佳芬下旬將前往東南亞為韓助選。 記者黃仲裕／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜本周請假後從南台灣出發，在廿二縣市與蔡英文總統全面交戰，「境外決戰」將同步展開。

韓國瑜已決定訪美

經幕僚評估後，韓國瑜已決定訪問美國，親自前進華府爭取美方的支持，訪美時間估計在十一月中旬。韓國瑜在華府會見的川普政府官員層級，將是外界關注焦點。

李佳芬將訪東南亞

韓國瑜夫人李佳芬十月廿三日至廿七日將先前往東南亞的菲律賓和越南，黨中央更早已前進泰國；且據了解，如果時間許可，韓國瑜也想親訪東南亞。

李佳芬原訂八月底走訪東南亞，卻因故取消。據了解，韓國瑜被提名為總統參選人後，東南亞僑界的邀約不斷，目前確定李佳芬將代表韓國瑜訪問東南亞七天。

至於韓國瑜訪美，幕僚評估是否成行有兩大關鍵，一是時間，二是美方態度。由於韓請假後，大選決戰只剩最後三個月，且訪美至少要有七到十天才能走訪東、西兩岸，韓在國內競選行程滿檔情形下，能否挪出時間訪美，一直是首要考量。

美方接待規格是重點

另外，面對美中貿易戰，川普政府押寶蔡英文並非祕密，韓訪美的核心是華府，能否見到過去馬英九、蔡英文及朱立倫訪美的官方層級，美方接待規格更是重點。

據了解，國安會前秘書長蘇起、國民黨立院黨團、韓的國政顧問團外交組核心幕僚都已經先後訪美，先行掌握美方態度。

賴清德在黨內初選後表態支持蔡總統連任。 圖／聯合報系資料照片
賴清德在黨內初選後表態支持蔡總統連任。 圖／聯合報系資料照片
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賴出訪強化僑界支持

民進黨部分，海外選票主力在美、日僑界人士。黨內指出，目前的隱憂，無論是對蔡總統的路線質疑、深綠獨派看法分歧，或是今年上半年的黨內初選，都不可忽視。因此，今年蔡總統兩次出訪，都派出總統府秘書長陳菊，力圖穩住美國台僑；本月又有行政院前院長賴清德、民進黨副秘書長林飛帆相繼出訪，就是要確保並強化僑界的支持力道。

民進黨人士也表示，在中美貿易大戰後，轉移的不光是工廠與資金，也包括台商的選票；更多的大陸台商回台意願大增，政府力推的獎勵措施，台商是有感的，也使得以往被視為藍營票倉的大陸台商，結構已有翻轉。

台商票動向備受關注

尤其，當台商的企業版圖逐批移轉到東南亞，少了在大陸須面對的政治表態壓力後，東南亞台商的投票動向，更是大力推行新南向政策的民進黨政府所全力爭取。

據了解，包括桃園市長鄭文燦等民進黨多位重量級人士，日前紛赴新南向國家，就是為了將海外的連結拓展到東南亞，將是民進黨海外選票的新興市場。

2020選舉蔡英文韓國瑜

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